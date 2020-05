Hohe Wahlbeteiligung

Manipulationsvorwürfe gibt es zur SPÖ-Befragung. Denn es zählten private Firmen aus, die Wahlkommission bekam nur das Ergebnis präsentiert. Aber was konnte dabei schon schiefgehen?

Auszähler: So, und auch aus der Ortsgruppe Siebenbürgen stimmten 101 Prozent für Pamela Rendi-Wagner!

Wahlkommission: Wir haben eine Ortsgruppe Siebenbürgen?

Auszähler: Sicher, sicher, seit jeher! So, nun kommen wir zu den Stimmen aus Mähren. Genosse Renner, Karl, stimmte auch mit ja!



Wahlkommission: Renner, Renner, hm, ja schon mal gehört. Ich glaube, den es gibt bei uns. Aber sollte man nicht anonym auszählen?



Auszähler: Bitte, gern! Hier sind 3000 anonyme Pro-Stimmen aus der Grafschaft Tirol! Nur der Zettel vom Dornauer war leider ungültig, weil er bei „Rendi-Wagner“ den Doppelnamen ausgestrichen hat.



Wahlkommission: Und ihr habt sicher die aktuellen Wahllisten?



Auszähler: Natürlich, hier bitte: Doskozil, Hans Peter, Landeshauptmann von Transleithanien. Was soll daran nicht aktuell sein?



Wahlkommission: Ja, fragen wird man wohl noch dürfen! Nicht, dass wir die Mitgliederbefragung am Ende noch wiederholen müssen und unser politischer Gegner sich deswegen ins Fäustchen lacht.



Auszähler: Das wird schon nicht passieren! So, nun noch eine Stimme der Ortsgruppe Mallorca von einem Kreisky, Bruno . . . (aich)

