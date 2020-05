Wie Alltag auf Distanz funktionieren kann

Um Normalität trotz sozialer Distanzierung zu ermöglichen, helfen oft kleinste Eingriffe in die Umgebung. Die Modelle dazu entwickelt eine Forschungsgruppe in Wien.

Der Alltag ist zurück, aber er fühlt sich anders an. Egal, ob wir an den Schreibtisch oder in die Werkshalle zurückkehren, in die Geschäfte oder den öffentlichen Verkehr: Überall begegnen uns Warnungen, Wegweiser und Schranken, um den filigranen Tanz durch die Massen zu erleichtern. Denn, so viel ist nun klar, Abstandsregeln und Gesichtsmasken werden noch lang Thema sein. Auch wenn man über einige Maßnahmen noch stolpert – die Wartelinie an der Supermarktkassa etwa – andere bleiben fast verborgen. Was uns individuell kaum einschränkt, kann in der Menge aber dafür sorgen, dass der Abstand eingehalten und Kontaktzeiten verringert werden.