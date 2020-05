Auf dem Weg ins Grüne

Drucken



Kommentieren Hauptbild • So leer waren Baustellen während des Lockdown nur kurz. Die Lage für Landschaftsarchitekten bleibt dennoch prekär. (c) DnD Landschaftsplanung

Zigtausende Jobs hingen bisher an der Branche Landschaftsarchitektur – Tendenz steigend. Doch dann kam Corona. Und wie geht's jetzt weiter mit der Arbeit für Grün- und Freiräume? Eine Umschau.

Parks, erweiterte Straßenräume, Wohnanlagenfreiräume, Gärten, Terrassen, Balkone – all das haben wir in den vergangenen Wochen in Städten besonders zu schätzen gelernt. Im Covid-19-Pandemie-bedingten Lockdown mit Ausgangs- und Reisebeschränkungen waren all jene begünstigt, denen ein privater oder gemeinschaftlich nutzbarer Grünraum in direktem Wohnumfeld zur Verfügung stand. Wir wissen schon lange um die Bedeutung von Parks und Co., und gerade für Städter stellen sie oftmals die einzige Möglichkeit dar, mit der Natur in Verbindung zu treten, Bewegung zu machen und soziale Kontakte zu pflegen.