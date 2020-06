Wenn von der Wahrheit nur mehr das Modell bleibt

Keine Gleise, keine Züge – und doch der wahre Westbahnhof: ein Besuch im Hofmobiliendepot.

Der Westbahnhof liegt mitten im siebenten Bezirk. Nein, kein Irrtum, auch wenn's bei einem Blick auf den Stadtplan kaum zu glauben ist: Der Westbahnhof, der wahre Westbahnhof, souveräner Solitär in seiner ganzen 1950er-Eleganz, findet sich derzeit in der Andreasgasse 7. Nicht zu verwechseln mit jenem zwischen Verwertungsinteressen eingequetschten Doppelgänger, der am Europaplatz zu sehen – und bedauern – ist. Dem sind zwar Züge und Gleise geblieben, aber sonst?

Begegnet bin ich meinem Westbahnhof durchaus zufällig und überraschend: bei einem Besuch im Wiener Hofmobiliendepot, das – eben – in der Andreasgasse 7 zu Hause ist und derzeit (neben seiner stets sehenswerten Dauerausstellung von Möbelschätzen aus fünf Jahrhunderten) unter dem Titel „Märklinmoderne“ eine Sonderschau von Architekturmodellen beherbergt, wie sie die exquisiteren Kleinbahnanlagen vergangener Tage schmückten: vom Hochhaus bis zur Tankstelle, von der Nobelvilla bis – eben – zum Bahnhof, in der Mehrzahl basierend auf Modellbausätzen, die ihrerseits nach realen Vorbildern gestaltet wurden. Summa summarum ein Kompendium der Nachkriegsmoderne en miniature.

Und mitten drin, als bodenständige Modellzutat zu dieser sonst aus deutschen Beständen bestrittenen Schau: der Wiener Westbahnhof. Keinem Bausatz folgend, den hat es in seinem Fall nie gegeben, sondern als Unikat, liebevoll gefertigt von einem Modellbauer in den 1970ern. Gewiss, um drei Fensterachsen reduziert, dafür mit Bahnhofsuhren links und rechts an den Seiten und vor allem jenem Platz zum Atmen, der ihn auch auf dem Europaplatz ausgezeichnet hat, ehe man ihn dort Anfang der 2010er in eine Investorenarchitektur-Zwangsjacke steckte. Zu sehen in der Andreasgasse 7 noch bis 23. August. Und auf dem Europaplatz? Menschlichem Ermessen nach nie mehr wieder.

E-Mails an: wolfgang.freitag@diepresse.com