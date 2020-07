Der plötzliche Tod des Botschafters

Vor 35 Jahren erlitt der österreichische Diplomat Herbert Amry in Athen einen Herzinfarkt. Kurz zuvor hatte er jenen krummen Waffendeal recherchiert, an dem sich später der Noricum-Skandal entzündete, der die Republik länger beschäftigen sollte.

Es ist tropisch schwül an diesem Abend in Athen, am 11. Juli 1985. Der österreichische Botschafter Herbert Amry hat zu einem Abschiedsempfang geladen. Der 46-Jährige ist zu einem Karrieresprung ins Wiener Außenamt rückberufen worden. Rund 150 Gäste kommen in die Residenz – griechische Regierungsmitglieder, Diplomaten anderer Länder und Auslandsösterreicher. Es wird 23 Uhr, bis alle gegangen sind. Dann setzt sich Amry noch mit einem Mitarbeiter zusammen. Man trinkt zwei Flaschen kaltes Bier. Anschließend legt sich Amry mit seiner Frau hin. Im Bett liest er noch etwas, als er plötzlich an der linken Schulter Schmerzen verspürt. Eine starke Übelkeit kommt hinzu. Bald kann Amry nur mehr stoßweise atmen.