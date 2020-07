Zum Ferienstart im Osten reisen wir auf kulinarische Entdeckungsfahrt in den Westen – und an ein paar klassische Urlaubsorte.

Für eine halbe Million Schülerinnen und Schüler im Osten des Landes haben die Ferien begonnen (und für ein paar Tausend in Oberösterreich aus Coronagründen gleich eine Woche früher). Wir beginnen pünktlich zum Ferienstart eine neue Reihe, die wohl eher Eltern interessieren wird. Aber diese sind ja in den kommenden Wochen naturgemäß auch wieder mehr unterwegs: Im Ressort Essen und Trinken, geleitet von Karin Schuh, begeben wir uns auf „Kulinarische Landvermessung“ – und zum Auftakt geht es in den Westen. Bernadette Bayrhammer, auch privat äußerst interessiert und versiert im Gastro- und Kochfeld, reiste nach Lech, Rankweil und Schwarzenberg und weiß jetzt, dass sich im Ländle nicht alles um Bergkäse dreht, aber doch sehr viel.

Mit dem Reisen geht es dann auch weiter hinten in dieser Zeitung weiter: Unsere Korrespondenten liefern den ein oder anderen Lokalaugenschein von klassischen Urlaubsdestinationen und berichten, was sich dort zu Beginn dieses Corona-Sommers tut. Touristen kommen nach Komiža in Kroatien und nach Griechenland durchaus einige, aber die Stimmung ist getrübt, die Angst vor dem Virus, das durch Urlauber eingeschleppt wird, ist hier genauso da wie in Spanien. Unser Kollege Erich Kocina weilt gerade in Island und berichtet von verpflichtenden Coronatests bei der Einreise und davon, wie es ist, wenn man an Naturschauplätzen und Touristenattraktionen bisweilen der einzige Gast ist.

Für alle, die beschlossen haben, in diesem Sommer daheim zu urlauben, bringt die Filmredaktion eine Auswahl der besten Sommerfreiluftkinos. Und wer „Die Presse“ gern hört, dem sei die aktuelle Folge unseres Podcasts 1848 mit unserem Corona-Experten Köksal Baltaci ans Herz gelegt, abrufbar unter: www.DiePresse.com/Podcast.

