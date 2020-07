Ein langer Weg zur Anerkennung

Richard David Precht weiß, wie es ist, Neider zu haben. Kaum ein Philosoph hat so viele Bücher verkauft wie er. Dabei dauerte es lange, bis sich bei ihm der erste Erfolg einstellte

Lange hat es gedauert, bis die Öffentlichkeit auf den Deutschen Richard David Precht aufmerksam wurde. Als der Philosoph 2007 mit seinem Buch „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?" einen Bestseller landete, war er bereits 45 Jahre alt und hatte zuvor schon fünf Werke verfasst. Die fanden jedoch kaum Beachtung.

Das änderte sich schlagartig als die Literaturkritikerin Elke Heidenreich folgendes tat: „Sie hielt in ihrer Literatursendung mein Buch in die Höhe und sagte: ,Wenn Sie das lesen, werden Sie glücklich!' Danach war das Buch in keinem Laden mehr zu kaufen und ich wurde auf einmal jede Woche in TV-Shows eingeladen. Das war schon spooky", erzählt Precht der „Presse".

Und wie es nun einmal so ist, rief der Erfolg des unkonventionellen Philosophen, der auch in der Lage war, schwierige Inhalte einem breiten Publikum zu vermitteln, postwendend viele Neider auf den Plan. Viele seiner Kollegen verwehrten ihm als Philosoph jede Anerkennung und verdrehten die Augen, sobald sein Name fiel.

Keine Vorurteile

Anders verhielt sich der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann. Der wissenschaftliche Leiter des Philosophicum Lech lud Precht 2013 ein, bei der renommierten Tagung einen Vortrag zum Thema „Ich" zu halten. So manch anderer Referent sei damals gar nicht begeistert über seine Präsenz gewesen, erinnert sich Precht und schmunzelt. Man habe ihn zuvor diskret wissen lassen, er solle sich auf seinen Vortrag auch wirklich entsprechend vorbereiten, schließlich habe er es beim Philosophicum Lech nicht mit irgendeinem, sondern mit einem besonders anspruchsvollen Publikum zu tun.

Die Vorbereitung dürfte gelungen sein. Auf seinen einstündigen Vortrag reagierten die Zuschauer mit tosendem Applaus. „Und jener Kollege, der mich zuvor noch besonders kritisiert hatte, gratulierte mir unmittelbar danach 'zu dem besonders gelungenen Referat'", sagt Precht.

Mit seinen Neidern ging er - wenigstens nach außen – milde ins Gericht: „Ich verstehe sie", sagte er 2013 zur „Presse". „Das heißt, ich weiß, wie es ihnen geht. Die fragen sich alle: ,Warum der und nicht ich?'"

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch viel geändert. Während sich früher die Leute über sein Aussehen und Auftreten empört hätten, werde er heute für seine Standpunkte kritisiert, sagt er. Damit kann Precht umgehen, inhaltliche Auseinandersetzung scheut er nämlich nicht.