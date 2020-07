Trumps Widersacher aus dem eigenen Lager

Die gewichtigste und tiefsinnigste Kritik an Donald Trump und dem Trumpismus kommt nicht aus dem linksliberalen Lager, sondern von authentischen Konservativen. Sie haben erkannt, wo dieser Präsident gefährlich ist.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Schon seit einer Weile kommt die interessanteste Kritik an US-Präsident Donald Trump und am Trumpismus von rechts. Mit „rechts“ meine ich nicht die sogenannte Alt-Right-Bewegung, die radikale Rechte, die rechten Evangelikalen oder rechte Rassisten, sondern echte Konservative, die in der Vergangenheit für republikanische Präsidenten gestimmt oder für sie gearbeitet haben.



Zu diesen republikanischen „Never-Trumpern“ gehören unter anderen der Journalist David Frum und Peter Wehner (wie Frum ein ehemaliger Redenschreiber für Präsident George W. Bush) sowie die Mitglieder des Lincoln Project, dessen pointierte Videos den Präsidenten in Weißglut versetzen.



Auch konservative Kolumnisten wie Ross Douthat oder Bret Stephens von der „New York Times“ oder Jennifer Rubin von der „Washington Post“ sollten erwähnt werden – auch ihre Beiträge regen bisher kontinuierlich mehr zum Nachdenken über den Trumpismus an als die ihrer links stehenden Kollegen.