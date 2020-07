Bruno Kreisky und die Journalisten oder: „Das sag ich nur Ihnen“

Die Kunst, Indiskretionen richtig zu lancieren. Die Meisterschaft in der präzisen Unschärfe. Und was all das mit ein

Zu meinem ersten direkten Kontakt mit Bruno Kreisky kam es im November 1968. Ich hatte Wochenenddienst in der „Neuen Zeitung“, einem von der Wiener SPÖ gegründeten Boulevardblatt, das nur wenige Jahre überlebte (1967–1971). Ich war erst vor wenigen Wochen von der Chronikredaktion in die Innenpolitik gewechselt, als die Telefonistin aufgeregt anrief, Parteivorsitzender Kreisky möchte mit einem politischen Redakteur sprechen. Ich hob ab, und Kreiskys sonore Stimme meldete sich. Er machte mich auf eine Äußerung des US-Außenministers Dean Rusk aufmerksam, in der dieser gemeint hatte, ein Angriff der Sowjetunion auf Österreich würde eindeutig die Interessensphäre der Nato berühren und ein Eingreifen der USA und seiner Verbündeten nach sich ziehen.



Kreisky meinte, man müsste in einem Kommentar darauf hinweisen, dass Österreich nicht Nato-Mitglied sei und fremde Truppen auf österreichischem Staatsgebiet nur auf Verlangen Österreichs tätig werden könnten. Auf meinen Einwand, dass Rusk wohl kaum von einem Kommentar eines unbekannten Redakteurs in einem unbedeutenden Blatt beeindruckt wäre, meinte Kreisky: „Die in der Botschaft lesen das schon!“ Als ehemaliger Außenminister wusste er genau, dass in jeder Botschaft Angestellte damit beschäftigt sind, Zeitungsartikel zu sammeln und an das eigene Außenministerium zu melden. Und so kam es, dass ich dank Kreisky mit meinem ersten Kommentar gleich den US-Außenminister „in die Schranken wies“.



Ein Wochenenddienst für die „Zeit im Bild“ im Mai 1977 verschaffte mir einen guten Einblick in die Art, wie Kreisky mit den Medien kommunizierte. Ich erfuhr, dass Verteidigungsminister Lütgendorf in Kreiskys Villa sei, um seinen Rücktritt einzureichen. Karl Lütgendorf war unter Beschuss gekommen, als sich herausstellte, dass er in einen Waffenexport nach Syrien involviert war. Er bestritt zwar, in den illegalen Waffenhandel verstrickt zu sein, war politisch aber nicht mehr zu halten, und man erwartete täglich seinen Rücktritt.