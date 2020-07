Gernot Blümel nach Wien? Was dagegen spricht

Der Finanzminister schloss zuletzt nichts aus, auch nicht, dass er Vizebürgermeister unter Michael Ludwig wird.

Bis vor Kurzem hätte in der ÖVP kaum jemand bezweifelt, dass Gernot Blümel die Nummer zwei hinter Sebastian Kurz ist, ein heimlicher türkiser Vizekanzler neben Werner Kogler. Doch zuletzt bekam das stets glatt polierte Image des Finanzministers einige Kratzer ab.



In der Budgetwoche des Nationalrats Ende Mai sah sich Blümel nach heftigen Protesten der Opposition gezwungen, die Corona-Ausgaben doch noch in den Staatshaushalt einzurechnen. Im Abänderungsantrag fehlten dann aber sechs Nullen, was dem Finanzminister sichtbar peinlich war. Mit seinem Schweige-Auftritt vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss einen Monat später tat sich Blümel auch keinen Gefallen. Nicht einmal Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kaufte seinem Parteifreund die Laptop-Geschichte ab.



Schon machten Gerüchte die Runde, Sebastian Kurz könnte Gernot Blümel, der seit Jahren zu seinen engsten Mitstreitern zählt, als Finanzminister loswerden wollen. Dazu passte, dass Blümel diese Woche nicht ausschloss, in Wien Vizebürgermeister einer türkis-roten Koalition zu werden. Wäre doch eine elegante Lösung für Kurz, fanden Blümel-Kritiker nicht nur in den sozialen Medien.