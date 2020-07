Maskenpflicht im Supermarkt, die Zweite

Eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in allen geschlossenen Räumen lehnen die Grünen vorerst ab.

Wien. Wie soll die Regierung auf die steigenden Corona-Zahlen reagieren? Diese Frage sollte eigentlich bis Sonntag geklärt werden, doch der EU-Gipfel in Brüssel zog sich in die Länge. In einer Verhandlungspause am Abend wollte Kanzler Sebastian Kurz mit Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer telefonieren. Danach wurde auf Mitarbeiterebene weiterverhandelt. Heute, Montag, ist ein Treffen im Kanzleramt geplant. Im Anschluss will man ein Ergebnis präsentieren.