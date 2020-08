Der schöne Blick fürs Unwesentliche

Gestalter, Maler und Designer zeichnen mit: Die Bilder in unseren Köpfen. Auch jene, die wir uns von den Alpen machen.

Die Alpen sind schroff, gewaltig, eindrucksvoll, mächtig, wild, anmutig, hundert Dinge mehr und vor allem auch bunt, bunt, bunt. Doch vielleicht hat man das bis jetzt gar nicht so gesehen. Bis man die passende Brille aufgesetzt bekommt. Nicht vom Optiker, sondern von anderen Menschen, die den Blick schärfen. Auf Details, auf Zusammenhänge, das Ganze und manchmal auch auf das, was anderen bis dahin nur unwesentlich erschienen war. Maler, Illustratoren, Zeichner, Informationsdesigner streichen mit ihren Strichen und Linien heraus, wofür man oft auch einmal blind ist. Vor lauter überwältigendem Wow-Effekt, wenn man auf die Alpen schaut. Vor lauter atemberaubenden Blicken. Oder vor lauter Nebelsuppe, die alles einhüllt, wenn man gerade selbst endlich dort oben am Gipfel angelangt ist.



Schon ein wolkenverhangener Tag kann viel entkräften von der satten Farbvielfalt der Berge. Auf den Bildern von Gerhard Ambrosig aus Innsbruck scheint auch deshalb lieber die Sonne. Sattgrüne Wiesen im Tal, zartrosa Gesteinsabbruchkanten, türkise Wasseroberflächen, Schnee so weiß, dass er fast "fühlbar" wird Ambrosig malt farbprächtige Pa -

noramen der Welt. Zumindest jenes Ausschnitts, den man auf diesem Planeten "Alpen" nennt. Mit seinem Strich, seiner Erfahrung und der sensiblen Wahrnehmung für feine Nuancen legt er in seinen Bildern Informationen frei, die den Weg auf den Bildsensor einer Fotokamera wohl nie gefunden hätten. Betrachter seiner Bilder tauchen ein in eine visuelle Dichte, die erst der Maler so richtig deutlich machen kann.