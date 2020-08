So reisen die Ferkel quer durch Europa zur Schlachtbank

Europas System der Tiertransporte ist brutal, klimaschädlich und unökonomisch.

Die Coronakrise hat gezeigt, wie fragil das System Tiertransporte ist. Lkw hingen besonders in der Anfangsphase stundenlang an der Grenze fest. Mäster in Osteuropa beklagten die mangelnde Lieferung deutscher Ferkel, während das niederländische Landwirtschaftsministerium die EU-Mitgliedstaaten bat, aufgrund geringerer Kapazitäten weniger Kälber zu liefern. Auch in Österreich sorgen Tiertransporte immer wieder für Kritik: Regelmäßig werden wenige Wochen alte heimische Kälber, die noch gesäugt werden müssten, über weite Strecken transportiert, um nach intensiver Mast in Spanien mitunter als Schlachtvieh in EU-Drittstaaten zu enden. Dass es sich hier um Tierquälerei handelt, ist klar. Dass das aber auch ein ökonomischer und ökologischer Irrsinn ist, wird erst auf den zweiten Blick deutlich.