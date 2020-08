Auf dem Weg ins Finale wackelt Bayern nur ganz kurz

Die Münchner besiegten im Halbfinale Olympique Lyon mit 3:0. Nach dem Anfangsschreck brachte Serge Gnabry Bayern mit zwei Toren auf Siegkurs.

Wien/Lissabon. Die große Überraschung ist ausgeblieben. Die Mannschaft von Olympique Lyon, als klarer Außenseiter im Halbfinale angetreten, musste sich am Mittwoch Bayern München mit 0:3 geschlagen geben. Die Elf von Hansi Flick setzte damit ihren Erfolgskurs fort und stürmte ins Finale, wo sie am Sonntag im Estádio da Luz auf Paris Saint-Germain (21 Uhr, live Sky, Dazn) trifft. Für Bayern geht es um den dritten Titel in der Königsklasse nach 2001 und 2013 (sechs inklusive Meistercup).

Lyon hatte mit den Siegen gegen Juventus Turin und Manchester City Selbstvertrauen getankt und den Glauben an den großen Coup genährt. Rudi Garcia schickte sein Team mit einem offensiven 3-5-2-System auf den Platz, dem Gegner sollte keine Luft zum Atmen gelassen werden. Dementsprechend furios gingen die Franzosen auch zu Werke, blieben aber ohne Erfolg.

Bayern bestraft Lyons vergebene Chancen

Bayern hatte sich ihrerseits mit dem 8:2-Kantersieg gegen Barcelona warm geschossen, wurde jedoch beinahe eiskalt erwischt. Bereits in der vierten Minute entblößte ein Pass in die Tiefe die Abwehrreihe um David Alaba, Memphis Depay umkurvte Neuer, traf aber nur das Außennetz. Sturmpartner Ekambi kam wenig später in ähnlicher Position zum Abschluss, sein Schuss ging an die Stange (17.).

Die mangelhafte Chancenverwertung bestraften die Münchner eiskalt: Serge Gnabry wurde auf dem rechten Flügel von Kimmich eingesetzt, zog in die Mitte und an vier Gegnern vorbei in Richtung Strafraum. Sein präziser Abschluss aus 16 Metern ging an Lopes vorbei in die obere linke Torecke (18.). Und der deutsche Nationalspieler setzte gleich nach: Nachdem Lewandowski einen schönen Querpass nicht im ersten Versuch im Tor unterbrachte, drückte Gnabry den Nachschuss über die Linie (33.). Weil Lopes weitere Chancen vereitelte und Lewandowksi eine Flanke von Gnabry knapp verpasste (38.), ging es mit dem 2:0-Zwischenstand in die Pause.

Lopes kann dem Ball von Gnabry nur hinterherschauen REUTERS

Abgeklärte Bayern stürmen ins Finale

Auch in die zweite Halbzeit startete Lyon aufmerksam, konnte jedoch seine schnellen Spitzen nach Ballgewinnen nicht zwingend einsetzen. Die Verteidigung um Alaba und Süle, der für Boateng gekommen war, stand sicher und ließ selten Gelegenheiten zu. Die besseren Chancen hatte wieder der FC Bayern, doch Perisic verwertete den perfekten Lochpass von Davies nicht (51.). Auf der Gegenseite scheiterte Ekambi am starken Neuer (58.).

Nach gut einer Stunde nahmen die Bayern merklich das Tempo heraus. Lyon steckte nicht auf, der starke Aouar trug unermüdlich Angriffe über die linke Seite vor. Diese wurden aber selten zu Ende gespielt, oft fehlte der finale Abschluss, wie etwa beim erst 17-Jährigen Rayan Cherki (75.). Auf der Gegenseite wurde ein Tor vom trickreichen Coutinho wegen Abseits aberkannt (79.). In der 87. Minute trug sich schließlich auch Robert Lewandowski in die Torschützenliste ein, nach Kimmich-Freistoß drückte er den Ball per Kopf zu seinem 15. CL-Saisontreffer über die Linie. Die letzte Chance der Bayern gebührte Corentin Tolisso, der bei Lyon ausgebildet wurde. Sein Schuss landete aber klar über dem Tor (92.).

Am Ende reichte es für beherzt aufspielende Lyoner gegen routinierte Münchener nicht für den Finaleinzug. Für David Alaba, der auf der Innenverteidigerposition durchspielte, ist es das dritte Endspiel, der bis dato einzige Sieg datiert aus dem Jahr 2013.