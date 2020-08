Ein Himmel mit Wolken ist wie ein Versprechen

Ein Himmel mit Wolken gibt grundsätzlich mehr her. Er verspricht, dass die Sonne wieder kommt.

Die Kinder sagen, das war der schlimmste Sommer ihres Lebens. Das ist nicht weiter beunruhigend, wenn man weiß, wie schnell Superlative vergeben werden und wie viel Leben hoffentlich noch vor ihnen ist. Der schrecklichste Tag kann schon am selben Abend der schönste gewesen sein (und leider auch umgekehrt).



Die Erwachsenen finden auch, dass es ein schlimmer Sommer war, aber aus anderen Gründen. Es ist gut, dass der jugendliche Zorn etwa auf das Wetter die Schrecken des veränderten Lebens ganz gut verdrängt. Der Sommer war also dazwischen ausgiebig nass, die Schnecken haben das Kommando übernommen, und das Schlechtwetterprogramm kam nicht so gut an, aber das war schon zu unseren Zeiten so, auch wenn die Fotos mit den gelben Gummistiefeln aus den 1970er-Jahren zu den besten gehören. Sehr atmosphärisch.



Ein Himmel mit Wolken gibt grundsätzlich mehr her, erklärt man, ohne dass irgendjemand zuhört. Er verspricht, dass die Sonne wieder kommt. Das ist so wie mit der guten Laune, wenn sie einen ständig umgibt, dann wird es irgendwann nur penetrant. Zu Ö3 ist das noch nicht vorgedrungen, da kriecht das Lächeln glitzernd aus dem Lautsprecher wie die Nacktschnecke aus dem Boden.



Wie viele schöne, heiße Tage es gab, haben leider gar nicht alle bemerkt. Denn draußen ist das WLAN viel zu schwach. Wie ein Sommer war, schmeckt man den Tomaten an, denen hat heuer nichts gepasst, zumindest da, wo sie noch Paradeiser heißen, im Osten. Der Wein ist anders, bestechlicher, aber wir werden sehen.



Ein echter Urlaub heißt, eine andere Sprache zu hören, fremde Eissorten zu essen, und die Luft muss anders riechen. Bestechende Argumente für einen spontanen Abstecher an die Adria. Dort triff man dann ungewollt auf so viele Bekannte von daheim, dass klar wird: Egal wo man ist, man dreht sich immer nur um sich selbst.

