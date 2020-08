Und wieder heißt der Europa-League-Sieger Sevilla

FC Sevilla besiegte im Finale in Köln Inter Mailand mit 3:2. Verteidiger Diego Carlos avancierte vom Pechvogel zum Helden.

Die Europa League bleibt der Lieblingsbewerb des FC Sevilla. Zum sechsten Mal standen die Andalusier im Finale des zweithöchsten Uefa-Klubbewerbs (inkl. Uefa Cup), zum sechsten Mal holten sie auch den Titel und verbesserten damit ihren eigenen Rekord. Am Freitag jubelten sie in Köln nach einem 3:2-Sieg über Inter Mailand. Matchwinner war Diego Carlos, dessen Fallrückzieher unter essenzieller Mithilfe von Romelu Lukaku ins Tor ging (74.).

Das sonst in Finalspielen so übliche Abtasten fiel in diesem Endspiel aus. Denn Sevilla-Verteidiger Diego Carlos brachte Lukaku äußerst ungeschickt im Strafraum zu Fall, den verhängten Elfmeter verwandelte der Belgier selbst zur 1:0-Führung (4.). Damit markierte Lukaku seinen 34. Saisontreffer in seiner Premierensaison für Inter, das war zuvor nur einem gewissen Ronaldo aus Brasilien gelungen.

Romelu Lukaku GEPA pictures

Vom Pechvogel zum Helden

Pechvogel Diego Carlos hatte hingegen im dritten K.o.-Spiel in Folge einen Elfmeter verschuldet, vielleicht inzwischen ein gutes Omen für Sevilla. Die Spanier blieben jedenfalls ruhig und antworten in Person Luuk de Jong, der Halbfinaltorschütze war diesmal in der Startelf aufgeboten worden und dankte es seinem Trainer. Erst stellte der Niederländer nach Traumflanke von Jesus Navas auf 1:1 (12.), dann war er nach Freistoß von Ever Banega erneut per Kopf zur Stelle (33.).

Von Inters hochgelobtem „Lula"-Sturm, Lukaku und Nebenmann Lautaro Martinez, war viel zu wenig zu sehen. Dass die Italiener dennoch zum Ausgleich kamen war überraschend, weniger, dass dieser nach einem Standard durch Verteidiger Diego Godin fiel. Der Uruguayer traf nach einem Freistoß ebenfalls mit einem Kopfball (35.).

In der zweiten Halbzeit wurden die offensiven Highlights rarer. Sevilla war klar überlegen, hatte trotz sehr viel Ballbesitz aber wenig Chancen. Aus dem Nichts hätte Lukaku Inter erneut in Führung bringen können, scheiterte aber allein vor Torhüter Bounou (65.). Stattdessen schlug die große Stunde von Diego Carlos: Nach einem Freistoß beförderte er den Ball akrobatisch Richtung Tor, doch erst Lukakus Fußspitze lenkte ihn zum entscheidenden 3:2 ins Netz (74.).

Diego Carlos' Fallrückzieher REUTERS

(swi)