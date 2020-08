Die Pionierarbeit der Judoka im TV-Studio

Nach langer Pause wird in Wien heute wieder auf der Matte gekämpft. Österreichs Duell gegen Deutschland dient als Formcheck und Testlauf für internationale Bewerbe.

Wien. Die vorgeschriebene Mattenfläche von 15x15 Metern geht sich im größten Studio des ORF gerade so aus. Am Küniglberg trifft das österreichische Judo-Nationalteam heute (20.15, live, ORF Sport+) auf den großen Nachbarn aus Deutschland. Wenngleich der Gegner als haushoher Favorit gilt, ist das Ergebnis in diesem Vergleich nur Nebensache, wie Verbandspräsident Martin Poiger erklärt: „Nach den zahlreichen Trainings war es schwierig, die Spannung aufrecht zu erhalten, weil das klare Ziel fehlte. Jetzt soll es wieder richtig losgehen.“