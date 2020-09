Den Sommer vergeudet: Planlos ins neue Schuljahr

Die Politik hat es versäumt, einen Notfallplan für den Unterricht zu erstellen.

Die Schließung von Schulen und Kindergärten während der Coronapandemie hatte weitreichende Folgen – für Eltern, Kinder, aber auch für die gesamte Wirtschaft. Bei vielen Schülern hat der Lockdown große Wissenslücken hinterlassen. Besonders bei jenen Kindern, die aufgrund begrenzter Möglichkeiten zu Hause kaum Unterstützung erhalten, wird durch die fehlende Entschlossenheit der Politik eine Karriere verbaut. Verlieren Schüler ein Jahr an Schulbildung, führt das Schätzungen zufolge im späteren Erwerbsleben zu einem um fünf Prozent geringeren Einkommen.



Wie viel Wissen im vergangenen Schuljahr vermittelt wurde, hing stark von den Lehrkräften ab. Davon, ob ein Pädagoge motiviert war oder nicht. Damit hat das Virus den Faktor Glück in der Bildungslotterie noch einmal erhöht. Auch für den Herbst sieht es düster aus, sollte sich die Hoffnung, dass die Betreuungseinrichtungen geöffnet bleiben, nicht erfüllen.



Mit einem neuen Ampelsystem soll zwar regional auf die Infektionsausbreitung reagiert werden. So sollen flächendeckende Schulschließungen verhindert werden. Als Vorsichtsmaßnahme wurde aber auch der Sonderurlaub für Eltern verlängert. Denn es ist auch dem Ministerium klar, dass einzelne Schüler, ganze Klassen oder Schulen immer wieder im Home-Schooling bleiben werden. Eine Entscheidung, die symptomatisch für den Umgang mit der Bildung während der Pandemie ist.