Im Heftekauf-Rausch

Freust du dich schon aufs Gymnasium? Welche Schultasche habt ihr denn gekauft? Habt ihr schon alle Schulsachen besorgt?

Diese Fragen zählen jetzt, da die Ferien wirklich zu Ende gehen, zu den häufigsten und sind die Gymnasiums-Varianten jener Fragen, die angehende Erstklassler plus Eltern überdurchschnittlich oft gestellt bekommen, nämlich: Freust du dich schon auf die Volksschule? Für welches Schultaschenmodell habt ihr euch entschieden? (Intensiv diskutiertes Thema unter Fast-Erstklassler-Eltern). Habt ihr schon alle Schulsachen besorgt ?



Also, wir freuen uns – lieb, dass Sie fragen – auf die Schule, haben Schultasche und fast alle Schulsachen besorgt. Die entsprechende Liste haben wir in der ersten Ferienwoche bekommen, auf den Weg gemacht haben wir uns eher last minute in der letzten Ferienwoche. Wie übrigens so in etwa halb Wien. So ein Schulzeug-Einkauf hat vom Anstrengungspotenzial etwas von einem Ikea-Besuch, nur etwas komprimierter und ohne Fleischbällchen. Dafür mit Schnellhefter und Einlageblättern mit und ohne Korrekturrand. Wir hirschen also mit der Liste in der Hand zwischen den Gängen hin und her, zwischen dem A4-Hefte-Regal und dem A5-Hefte-Regal und anderen aufgeregten Einkäufern („Ist das eh kein Spitzer für Linkshänder?“).

Eine nervlich schon leicht angeschlagene Frau hält mir plötzlich ein Heft, auf dem vorne A4 steht, entgegen. „Entschuldigen Sie, ist das A4? Ich weiß es nicht mehr.“ Ich wiederum schlage, auf der Suche nach einem Vokabelheft, gefühlt Tausende Hefte auf, um zu sehen, ob sie kariert, liniert oder leer sind – ehe mich das Kind darauf hinweist, dass die Art der Linierung oder Karierung (das Wort gibt es nicht, gell?) eh vorne auf dem Heft aufgezeichnet ist.



Einmal daheim folgt dann das wunderbarste Ritual zu Schulanfang: Die neuen Stifte ins Federpenal sortieren, alle Hefte ordentlich in Umschläge stecken. Vergessen haben wir Noten- und Vokabelheft, aber das machen wir dann am Montag, wenn der Rest Wiens in den Papierabteilungen herumsteht. In diesem Sinne, an alle, die ihn vor sich haben: einen schönen ersten Schultag!

