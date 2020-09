Die Wiener Moderne braucht mehr Raum!

In der Debatte um einen Lehrstuhl für österreichische Kunstgeschichte mit Fokus auf die Wiener Moderne scheinen sich Befürworter und Gegner absichtsvoll misszuverstehen.

Vor drei Jahren wurde von der Österreichischen Galerie Belvedere eine wissenschaftliche Position ausgeschrieben: Gesucht wurde eine Kuratorin oder ein Kurator mit Expertise für die Kunst der Wiener Moderne, besser bekannt als „Wien um 1900“. Ich rechnete mit einer Fülle an Bewerbungen – was sich als naiv herausstellen sollte. Tatsächlich blieb die Zahl an einer Hand abzählbar, eingerechnet solche, die das geforderte Wissen gar nicht erst vorzuspiegeln versuchten.



Wir schätzten uns schließlich glücklich, mit Franz Smola einen ausgewiesenen Fachmann ans Belvedere zurückzuholen, der zwischenzeitlich das Leopold-Museum geleitet hatte. So ist zumindest für das Belvedere die wissenschaftliche Welt wieder in Ordnung. Beunruhigend bleibt die Erfahrung trotzdem.