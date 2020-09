Der lange Weg von José Manuel Barroso

„Expedition Europa“: Als der ehemalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso kurz nach Ablauf seines Mandats zu Goldman Sachs wechselte, ging doch so manche Augenbraue hoch. Schließlich lagen seine politischen Anfänge bei den portugiesischen Maoisten.

Zwischen Goldman Sachs und der EU-Spitze verliefen schon einige Karrieren, als aber EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso kurz nach Ablauf seines Mandats zu Goldman Sachs wechselte, ging doch so manche Augenbraue hoch. Immerhin hatte Barroso bei den portugiesischen Maoisten angefangen. Von Mao zu Goldman Sachs, wie gibt's denn so was?