Wiener Moderne an der Universität: Zu tun gäbe es genug!

Zur Diskussion über die Notwendigkeit eines Instituts für neuere österreichische Kulturgeschichte. Ein Beitrag von Ernst Ploil.

In der von Almuth Spiegler Anfang Juni in der „Presse“ ausgelösten Diskussion zur Schaffung eines Instituts für österreichische Kunstgeschichte in Wien haben sich zahlreiche Universitätslehrer und Museumsdirektoren zu Wort gemeldet, die alle eine intensivere Erforschung der nationalen Kunstgeschichte gefordert und die Schaffung einer dazu berufenen Einrichtung – eines Kompetenzzentrums oder eines Lehrstuhls an der Universität Wien – vorgeschlagen haben.