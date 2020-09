Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

"Wir müssen abwarten, was passiert": US-Präsident Donald Trump hat es abgelehnt, eine friedliche Übergabe der Macht nach der Wahl im November zu garantieren. Ein Reporter hatte ihn bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus zuvor gefragt, ob er bei "Sieg, Niederlage oder Unentschieden" bei der Wahl "hier und heute" eine friedliche Übergabe zusichere. Trump tritt bei der der Wahl am 3. November gegen seinen Herausforderer Joe Biden an. Mehr dazu

VfGH berät Verbot der Sterbehilfe: Das Höchstgericht muss demnächst entscheiden, ob das Verbot der Sterbehilfe in Österreich weiterbestehen soll. Vier Antragsteller, darunter zwei Schwerkranke und ein Arzt, wollen die Strafbarkeit der "Tötung auf Verlangen" und der "Mitwirkung am Selbstmord" kippen. Die Richter werden am Donnerstag in einer öffentlichen Verhandlung Argumente von Gegnern und Befürwortern des Verbots anhören. Die Entscheidung ergeht in weiterer Folge schriftlich oder mündlich.

Herbstlohnrunde der Metaller startet: Am Donnerstagvormittag starten die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie mit 127.500 Mitarbeitern. Diese sind überschattet von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie.

Der Morgenticker zum Mitlesen: