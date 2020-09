Was heißt da „Einfache Sprache“?

Eintopf kann schmecken – manchen mehr, manchen weniger. Aber jeden Tag? Ein Exkurs über „Einfache Sprache“ zwischen Barrierefreiheit und literarischen Ansprüchen.

Ende Mai führte der ORF auf seiner Internetseite Nachrichten in „Einfacher Sprache“ ein. Hier gleich ein Beispiel. Statt „Wieder Maskenpflicht in Supermärkten: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag eine Ausweitung der Maskenpflicht ab Freitag angekündigt. Zum Schutz besonders Schutzbedürftiger, so Kurz“, heißt es dann: „Ab Freitag gilt wieder die Maskenpflicht: Weil sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus anstecken, gilt ab Freitag in Österreich in vielen Bereichen wieder die Maskenpflicht.“