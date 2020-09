Von Wahlen und Wettbewerben

Wir haben Post für Sie – und Sie vielleicht auch für uns.

Wer an Wahlen denkt, denkt an den 11. Oktober. Zumindest in Wien, wo der spannendste Wahlkampf seit Langem (lauter neue Kandidaten bis auf Strache) läuft – aber auch der stillste. Corona schluckt alle Nebengeräusche.

Auch in den USA prägt das Virus den Wahlkampf. Dort endet er am 3.11. Davor bekommen Sie allerdings noch Post von uns. Ab Montag finden Sie frühmorgens „Morning Post“ auf der „Presse“-Homepage. US-Korrespondent Stefan Riecher bereitet die politischen Geschehnisse der Nacht auf. Aktuell porträtiert Riecher, der in New York lebt und den Sie durch seine persönliche Covid-Berichterstattung vielleicht näher kennengelernt haben, Amy Coney Barrett, Trumps Favoritin für die Last-Minute-Nachbesetzung im Supreme Court.

Nicht last minute, sondern mit ausreichend Vorlaufzeit folgt nun eine Einladung an alle zwischen 17 und 23 Jahren. Im Rahmen des Wettbewerbs #forgenerations sammeln Wienerberger und „Die Presse“ Ideen zur Frage: Wie kann man leistbar und nachhaltig wohnen? (Ein Thema, über das in dieser Ausgabe – organisiert von Eva Walisch – übrigens auch die Wiener Jungpolitiker Katharina Weninger von der SPÖ und Nico Marchetti von der ÖVP streiten.) Die Beiträge (ein Text von 1000 bis 3000 Zeichen, gern ergänzt durch Zeichnungen) sollen zeigen, wie man leben will und welche Rolle Umwelt und Finanzen dabei spielen. Letztlich entscheidet eine kundige Jury: Anita Aigner (TU Wien), André Martinuzzi (Experte für Evaluationsforschung und nachhaltige Entwicklung), Solveig Menard-Galli (CPO Wienerberger AG), Rainer Nowak („Presse“-Chefredakteur) und Heimo Scheuch (Wienerberger-Vorstandsvorsitzender). Die Ideen können bis 13.11. an forgenerations@diepresse.com geschickt werden. Zu gewinnen gibt es fünf Sky-X-Abos sowie fünf „Die Presse digital“-Abos. Mehr unter: www.diepresse.com/forgenerations.

