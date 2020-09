Täglich grüßt der Reichenhass

Die Reichen sind aus Sicht von Oxfam an allen Übeln dieser Welt schuld. Logischerweise auch am Klimawandel.

Wünschen Sie sich auch manchmal, reich zu sein? Alle Geldprobleme hinter sich zu lassen? Vorsicht ist geboten! Denn wer auf die Nichtregierungsorganisation Oxfam hört, der weiß: Die Reichen sind schuld an so ziemlich jedem Problem, das diesen Planeten plagt. Finanz- und Wirtschaftskrise, Flüchtlingsbewegung, Armut und wohl auch Corona – all das gäbe es aus Sicht von Oxfam nicht ohne die verhassten Reichen. Vergangene Woche ging die NGO dann noch einen Schritt weiter: Die eigentlichen Verbrecher an unserer Umwelt sind, wie könnte es anders sein, die Reichen. Eine reißerische Schlagzeile, die gern übernommen wird. So war auf ORF.at zu lesen: „Reiche schädigen Klima sehr viel stärker als Arme“.



Nun gut. Dass eine Jacht mehr CO2 als ein Fahrrad verursacht, liegt auf der Hand. Auch wird niemand bestreiten, dass wir Europäer mit unserem Wohlstand mehr konsumieren als die meisten Menschen in Asien, Südamerika oder Afrika.