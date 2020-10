Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Donald und Melania Trump positiv getestet: Der US-Präsident und seine Ehefrau sind nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden und begeben sich in Quarantäne. „Wir werden das gemeinsam durchstehen“, schrieb Trump auf Twitter. Zuvor war bekannt geworden, dass eine enge Beraterin Trumps mit dem Virus infiziert ist. Mehr dazu

Morning Post aus den USA: Auch abseits des Coronavirus tut sich etwas. Unser Korrespondent Stefan Riecher schreibt über ein heftig umkämpftes Thema im US-Wahlkampf: das Wahlrecht früherer Gefängnisinsassen. Mehr dazu [premium]

Grünes Licht für Belarus-Sanktionen: Die EU will mit den neuen Sanktionen zusätzlichen Druck auf die Führung in Belarus aufbauen. Die Sanktionspläne waren zuletzt lange blockiert, weil Zypern seine Zustimmung daran gekoppelt hatte, dass die Europäische Union auch neue Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Mehr dazu

Morgenglosse: Korrespondent Oliver Grimm meint zu der schwierigen Einigung auf die Belarus Sanktionen: „Die 27 EU-Chefs sollten fortan auf Sonntagsreden über die „Weltmacht Europa“ verzichten.“ Mehr dazu

Lask steigt auf: Lask hat in eindrucksvoller Manier die neuerliche Teilnahme an der Gruppenphase der Fußball-Europa-League fixiert. Die Linzer gewannen am Donnerstag das Play-off-Spiel auswärts gegen Sporting Lissabon mit 4:1 (1:1) und absolvieren damit wie im Vorjahr sechs Gruppenpartien. Mehr dazu

