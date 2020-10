Europa muss geeint bleiben

30 Jahre. Unsere Dankbarkeit für die Deutsche Einheit ist untrennbar mit der Überzeugung verbunden, dass Deutschlands Zukunft nur in einem wirklich vereinten Europa liegen kann.

Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ – jeder in Deutschland kennt dieses Zitat von Willy Brandt (1913–1992). Bis heute beziehen wir es ganz selbstverständlich auf die Wiedervereinigung der beiden von Mauer und Stacheldraht zerrissenen Teile unseres Landes vor 30 Jahren. Doch wer genauer hinschaut, dem können durchaus Zweifel kommen, ob Brandt dabei wirklich nur an Deutschland dachte. Denn bereits am Tag nach dem Mauerfall sprach er von „etwas Großem (. . .), dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen“.



Deutschlands Einheit und die europäische Einigung – beides ist und bleibt untrennbar miteinander verbunden. In Leipzig, Berlin, Dresden und vielen anderen Orten Ostdeutschlands demonstrierten die Menschen zu Hunderttausenden für ihre Freiheit. Aber auch in Mittel- und Osteuropa gingen überall Frauen und Männer auf die Straßen und walzten durch ihren Freiheitswillen Mauern und Stacheldraht nieder. Wir werden das nicht vergessen. Und ohne das Vertrauen, das unsere europäischen Partner, die USA und die damalige Führung der Sowjetunion, in ein friedliches, europäisches Deutschland gesetzt haben, wäre die Wiedervereinigung politisch unmöglich gewesen.



So ist unsere Dankbarkeit für die Deutsche Einheit immer untrennbar mit der festen Überzeugung verbunden, dass Deutschlands Zukunft einzig und allein in einem wirklich vereinten Europa liegen kann. Dies ist die einzige endgültige Antwort auf die „deutsche Frage“, die Europa im vergangenen Jahrhundert auf so schmerzliche Weise immer wieder beschäftigt hat.



„Mehr Europa“ ist daher nie der Preis, den wir Deutschen für die Wiedervereinigung zahlen mussten – sondern eine weitere historische Errungenschaft. So ist es nur folgerichtig, die „Verwirklichung eines vereinten Europa“ in genau den Artikel unserer Verfassung zu schreiben, in dem einst das Streben nach der deutschen Wiedervereinigung stand.

Die großen Wegmarken seither sind bekannt: Die Schaffung der EU durch den Vertrag von Maastricht, die Wirtschafts- und Währungsunion, unser heutiger Lissabon-Vertrag und vor allem der Beitritt der Staaten in Mittel- und Osteuropa, deren Freiheitswille und Tatkraft zum entscheidenden Impuls für eine weitere europäische Einigung wurden – nicht nur als größerer Binnenmarkt, sondern auch als Wertegemeinschaft.