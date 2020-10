Was man nicht einmal vom Wegschauen kennen will

Jahrzehntelang vernachlässigt, jüngst vorbildlich instand gesetzt: der Narrenturm im Alten AKH.

Das Nordwesteck des Alten AKHs ist nicht gerade das, was man eine Gunstlage nennen könnte. Und doch, gerade hier, eingeklemmt zwischen so wenig bezaubernde Institutionen wie Gerichtsmedizin und Universitätszahnklinik findet sich ein Gebäude, das von manchen Ortsansässigen aus architekturhistorischer Sicht zu den Top Ten Wiens gezählt wird, allen anderen immerhin das Vokabular um einen klar definierten Begriff bereichert hat – und dennoch den meisten nicht einmal vom Wegschauen bekannt sein will.