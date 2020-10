Sterbehilfe: Warum ein derart untergriffiger Text?

Wir sind nicht zwielichtig, wir kämpfen nicht. Wir setzen uns ein für das Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende.

Die Argumente des Leitartikels von Anne-Catherine Simon in der „Presse“ („Die zwielichtigen Freiheitskämpfer der aktiven Sterbehilfe“, 9. Oktober) könnten wir besser nachvollziehen, wenn wir, die wir uns für die Sterbehilfe einsetzen, sagten, jeder müsse nun den Freitod wählen. Aber wer will denn so etwas? Niemand! Warum ein derartig untergriffiger Text? Warum die haltlosen Unterstellungen?



Wir wollen keine Grauzone, wir wollen klare Regelungen. Die Aussage der „zwielichtigen Kämpfer“ offenbart ein Nicht-Verstehen und in der Abwertung der Sache eine Angst vor diesem Nicht-Verstehen. Doch es ist kein Kampf. Es ist eine Auseinandersetzung, eine Annäherung an ein Thema, das uns als Lebende ungreifbar ist und auch bleiben wird – bis uns selbst das Sterben erreicht, wird keiner genau sagen können, wie man letztlich aus dem Leben scheiden wird.