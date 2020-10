15 Eurofighter für Indonesien? Klaudia Tanners erstes Verkaufsgespräch

Soll, kann und darf Österreich seine Eurofighter an Indonesien verkaufen? Verteidigungsminister Prabowo Subianto war am Dienstag in Wien zu Gast. Laut Amtskollegin Klaudia Tanner (ÖVP) sollen nun die Gespräche auf Beamtenebene fortgesetzt werden.

Pompös war der Auftritt nicht, aber das sollte er ja auch nicht sein. Es war ein simpler „Höflichkeitsbesuch“, hatte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) schon im Vorfeld der „Presse“ gesagt. Und tatsächlich war ihr Amtskollege aus Indonesien, Prabowo Subianto, nur eine knappe halbe Stunde in der Rossauer Kaserne in Wien zu Gast: Zuerst ein kleiner Empfang durchs sechs Garde-Soldaten (eine „kleine militärische Ehrenbekundung“, heißt es aus dem Verteidigungsressort). Dann ein schnelles Gespräch mit Ministerin Tanner. Mit dabei waren auch Dieter Kandlhofer (Generalsekretär), Norbert Gehart (Leiter der Sektion III) und Arnold Kammel (Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik).