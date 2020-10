Eine Doku rechnet mit der Strahlkraft von Starcoach José Mourinho ab

Baked Beans und The Special One: Eine Doku-Serie gibt bemerkenswerte Einblicke in das Innenleben von Lask-Gegner Tottenham Hotspur.

Wien. Für den Lask ist der Europa-League-Auftakt in Tottenham (21 Uhr, live, Dazn) ein Highlight der Klubgeschichte, für den Gegner ist die zweite europäische Spielklasse bestenfalls ein Trostbewerb. Tottenham stand 2019 schließlich noch im Finale der Champions League. Was folgte, war eine Saison des Umbruchs, mit neuem Trainer, vielen Verletzten, am Ende nur Tabellenplatz Platz sechs in der Premier League und einer Demütigung: Die Spurs mussten für die ungeliebte Europa League drei Qualifikationsrunden spielen.