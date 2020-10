Wo bleibt eigentlich die Kinderlobby?

(c) Peter Kufner

Gerade an Schulen wird schnell jede Person zur Kontaktperson. Es braucht daher rasche Tests statt pauschaler Verunsicherung.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die Gerüchte um einen erneuten Lockdown wollen nicht verstummen, auch nach der Bekanntgabe der strengeren Maßnahmen durch das „virologische Quartett“ (Copyright: Pamela Rendi-Wagner) der Bundesregierung am vergangenen Montag. Wobei, so ein richtiger Lockdown soll es jedenfalls nicht mehr werden. Doch das Damoklesschwert eines „Mini-Lockdown“ schwebt noch immer über uns. Zum Beispiel in Form von verlängerten Herbstferien. Hauptsache, die Kinder bleiben zu Hause.