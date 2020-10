Mittendrin im US-Wahlkampfgewusel

(c) Die Presse/Clemens Fabry

Yussi Pick im Büro seiner Agentur in Wien, das von seiner Vorliebe für die USA zeugt und an vergangene Wahlkämpfe erinnert.

Kommunikationsberater Yussi Pick erlebte 2016 Hillary Clintons Kampagne in der Wahlkampfzentrale in New York hautnah mit. Inspiriert von der TV-Serie „West Wing“ erfüllte er sich einen Traum.

Der Kick einer US-Wahlkampagne übt auf Yussi Pick noch immer einen starken Reiz aus. Als Joe Biden im August Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin präsentierte, geriet er in Versuchung, wieder hautnah im Wahlkampfhauptquartier mitzumischen wie vor vier Jahren bei Hillary Clinton. „Wäre ich 25 und ohne Familie, würde ich vielleicht von Wahlkampagne zu Wahlkampagne ziehen.“