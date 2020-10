Die Erfinderin des Gurgeltests

Manuela Födinger, Erfinderin des Gurgeltests, arbeitet an neuen Methoden. Sie wurde zu einem der Gesichter, die in der Krise Hoffnung stiften.

Der Erfolg der Gurgelmethode war nicht genug. Nachdem diese von einem Team um Labormedizinerin Manuela Födinger entwickelte Methode der Probenentnahme binnen kurzer Zeit in Wien zum Standard wurde und täglich tausendfach angewendet wird, ist die nächste Neuerung in Arbeit: Im Labor des Instituts für Labordiagnostik des Klinikums Favoriten, das Födinger leitet, wird derzeit an einer Testmethode speziell für Kinder gearbeitet: Ein Lutscher. Die Idee: Kinder, denen gurgeln schwerfällt und denen man die (auch personalaufwendige) Prozedur mit Stäbchen in Hals oder Nase ersparen will, sollen einen Lutscher bekommen. Ein dahinterliegendes Material soll Speichelprobe und Zellen aufsaugen.