Corona-Abwehr: Das Taiwan-Modell

Es ist höchste Zeit, dass die Weltgesundheitsorganisation die Aussperrung Taiwans aus ihren Reihen beendet.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie gab es weltweit mehr als 40 Millionen Infizierte und mehr als eine Million Todesfälle. Das Virus hat enorme Auswirkungen auf die globale Politik, die Wirtschaft, Finanzsysteme und den Handel. Taiwan hat auf die von Covid-19 ausgehenden Gefahren mit vier Grundsätzen reagiert: umsichtiges Handeln, schnelle Reaktion, Vorausplanung sowie Offenheit und Transparenz.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Mit Strategien wie dem Einsatz spezialisierter Kommandosysteme, der Umsetzung akribischer Grenzkontrollmaßnahmen, der Herstellung und Verteilung angemessener medizinischer Ressourcen, der Einführung häuslicher Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen und damit verbundener Pflegedienste, der Anwendung von IT-Systemen, der Veröffentlichung transparenter und offener Informationen sowie der Durchführung präziser Screening- und Testverfahren hatten wir das Glück, das Virus eindämmen zu können.

Bis zum 7. Oktober hatte Taiwan lediglich 523 bestätigte Infektionen und sieben Todesfälle. Die Mehrheit der Menschen konnte ihr Leben und ihre berufliche Tätigkeit nahezu normal weiterführen.

Der weltweite Ausbruch von Covid-19 hat die Welt daran erinnert, dass Infektionskrankheiten keine Grenzen kennen und keine Unterschiede machen entlang politischer, ethnischer, religiöser oder kultureller Grenzen.

Austausch von Erfahrungen

Alle Länder sollten zusammenarbeiten, um der Bedrohung durch neu auftretende Krankheiten zu begegnen. Deshalb begannen wir unsere Erfahrungen und Informationen über die Eindämmung von Covid-19 mit Fachleuten und Wissenschaftlern des öffentlichen Gesundheitswesens weltweit auszutauschen. Bis Juni 2020 hat Taiwan fast 80 Online-Konferenzen abgehalten und das Taiwan-Modell mit Experten von Regierungen, Krankenhäusern, Universitäten und Think Tanks in 32 Ländern geteilt.

Spenden an über 80 Länder

Taiwan spendet nach wie vor medizinische Ausrüstung und Antipandemie-Lieferungen an bedürftige Länder. Bis Juni hatten wir 51 Millionen chirurgische Masken, 1,16 Millionen N95-Masken, 600.000 Isolierkittel und 35.000 Stirnthermometer an mehr als 80 Länder gespendet.

Taiwans Regierung unterstützt die einheimischen Hersteller aktiv in der Hoffnung, die Entwicklung und Produktion erfolgreicher Impfstoffe zu beschleunigen, sie so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen und der Pandemie ein Ende zu bereiten. Darüber hinaus arbeiten wir aktiv mit einheimischen und internationalen Partnern zusammen, um Impfstoffe zu beschaffen und optimale Behandlungsmethoden und genaue Diagnoseinstrumente zu entwickeln.

Die Covid-19-Pandemie hat bewiesen, dass Taiwan ein integraler Bestandteil des globalen öffentlichen Gesundheitsnetzes ist und dass das Taiwan-Modell anderen Ländern bei der Bekämpfung der Pandemie helfen kann. Für eine schnellere Erholung braucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Taiwan.

Wir fordern die WHO und die mit ihr verbundenen Parteien nachdrücklich auf, Taiwans langjährigen Beitrag zur globalen öffentlichen Gesundheit, zur Krankheitsprävention und zum Menschenrecht auf Gesundheit anzuerkennen und Taiwans Aufnahme in die WHO entschieden zu unterstützen. Taiwans umfassende Teilnahme an Tagungen, Mechanismen und Aktivitäten der WHO würde uns ermöglichen, mit dem Rest der Welt bei der Verwirklichung des grundlegenden Menschenrechts auf Gesundheit zusammenzuarbeiten.

Dr. Chen Shih-chung (* 1953) ist seit

Februar 2017 Minister für Gesundheit und Soziales der Republik China (Taiwan)

E-Mails: debatte@diepresse.com

[QW0A0]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2020)