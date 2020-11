Die Sicherungshaft steht wieder zur Debatte

(c) Clemens Fabry, Presse

Terrorismusforscher Peter Neumann empfiehlt einen Blick in die Niederlande, wo Gefährder notfalls auch in Sicherheitsverwahrung genommen werden können. Doch die Grünen plädieren dafür, die Dinge nicht zu vermischen.

In die Trauer um die Opfer von Wien mischen sich immer mehr Rufe nach politischen Konsequenzen, die das Terrorrisiko zumindest minimieren sollen. Terrorismusforscher Peter Neumann brachte am Dienstagabend in der „ZiB2“ eine Sicherungshaft ins Spiel, indem er das niederländische Modell zum europäischen Vorbild erklärte.