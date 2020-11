Pohl Metall investiert in Automatisierung

(C) Pohl

Für die Pohl Metall GmbH aus Ötztal-Bahnhof war 2019 bereits zu spüren, dass sich die Konjunktur abkühlen wird.

„Für uns war das ein Zeichen, um speziell in Verbesserungen der betrieblichen Abläufe und die Automatisierung zu investieren“, sagt Geschäftsführer Friedrich Pohl. „Wir arbeiten aktuell an speziellen, maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen mit Forschungs- und Entwicklungstätigkeit.“ In der derzeitigen Marktsituation sei es schwierig, einen neuen, größeren Kundenkreis mit breiterem Branchenmix aufzubauen. Der Umsatz 2019 lag bei 2,4 Millionen Euro. Derzeit sind 15 Mitarbeiter beschäftigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2020)