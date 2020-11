Mondi verpackt nachhaltig

Der Lavanttaler Papier- und Zellstoffspezialist Mondi Frant-schach zählt mit rund 450 Mitarbeitern zu den Leitbetrieben Kärntens.

Mondi Frantschach in St. Gertraud ist Teil der Mondi Group und seit fast 140 Jahren ein Papier- und Zellstofflieferant für nationale wie internationale Verpackungshersteller und Verarbeitungsbetriebe mit einem eigenen Forschungs- und Entwicklungslabor. Mondi Frantschach zählt zu Kärntens bedeutendsten Arbeitgebern. 2019 beschäftigte das Unternehmen 456 Mitarbeiter und erwirtschaftete 264,8 Millionen Euro. Für Geschäftsführer Gottfried Joham stand 2019 ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und Innovation. „Die wirtschaftliche Performance beruht auf unserer kontinuierlichen Arbeit, jeden Tag Höchstleistungen zu erbringen und dem Fokus auf die Stärkung unseres diversifizierten Produktmixes. Mit unseren Kraftpapieren und Spezialzellstoffen unterstützen wir unsere Kunden, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.“

Gestiegene Nachfrage

Die Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungslösungen ist gestiegen. „Unser Sackkraft- und Spezialkraftpapier ist die Basis für innovative Verpackungen wie Papiertragetaschen, Brotsackerln oder Zementsäcke, mit denen Menschen täglich in Kontakt sind“, sagt Joham. „Zusätzlich erzeugen wir Spezialzellstoffe, aus denen beispielsweise Kaffeefilter hergestellt werden.“ Mondi ist dabei, eine neue Generation von Verpackungspapieren zu entwickeln. „Unsere Spezialkraftpapiere werden schon jetzt für Lebensmittelverpackungen verwendet. Mit Performing, einer papierbasierten Verpackung für Schnittkäse, haben wir eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Kunststoffverpackungen auf den Markt gebracht.“

Rund 90 Prozent der Produkte gehen in den Export in weltweit über 60 Länder. „Man findet unser Papier sogar in Australien oder Südamerika. Große Mengen unserer Verpackungspapiere gehen nach Übersee und kommen um die ganze Welt.“

Hochbetrieb trotz Coronakrise

Die Coronapandemie stellte auch Mondi Frantschach vor neue Herausforderungen. Frühzeitig wurden umfassende Gesundheitsschutz- und Präventionsmaßnahmen gesetzt, um alle Mitarbeiter sowie Vertragspartner im Werk bestmöglich vor einer Infektion mit Covid-19 zu schützen. Die Erzeugnisse von Mondi Frantschach tragen zur Versorgung mit Artikeln des täglichen Lebens bei. „Wir setzen daher Maßnahmen, um unseren kontinuierlichen Betrieb aufrecht zu erhalten“, sagt Joham. „Mit der Abwärme unserer Papier- und Zellstoffproduktion decken wir den Wärmebedarf des Fernwärmenetzes Wolfsberg und des Krankenhauses und tragen somit zur Grundversorgung der Bevölkerung bei.“

Die Coronapandemie beschleunigte die Digitalisierung. Frantschach gilt innerhalb des Konzerns als „rolemodel digital factory“. In der Papiererzeugung ist der Automatisierungsgrad sehr hoch. „Wobei wir getreu dem Motto our people make us smart, technology makes us efficient‘ agieren“, meint der Chef. 2021 feiert Mondi Frantschach übrigens sein 140-Jahr-Jubiläum.

