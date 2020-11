Sto feiert in Österreich 50-Jahr-Jubiläum

(C) Sto

Sto aus Villach beschäftigte 2019 knapp 300 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von rund 91,8 Millionen Euro.

Der Hauptsitz der Mutterfirma befindet sich in Stühlingen (D). Die österreichische Tochter wird von Walter Wiedenbauer geleitet. Entwickelt werden u. a. nachhaltige Produkte für die Baubranche. Erfolgsrezept ist die Nähe zu Kunden und Kundenbedürfnissen. „Rückblickend haben wir 2019 wertvolle Vorarbeit in Sachen Sozial- und Umweltverantwortung geleistet, die in herausfordernden Zeiten von unschätzbarem Wert ist.“ Der CEO meint damit unter anderem die Nachhaltigkeitsstrategie StoClimate.

