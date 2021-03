Schwere Zeiten? Setze Deinen Anker

Inspiration für Millennials #62. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal:Welche Erfolge können Dich beflügeln?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, weshalb der Aufbruch zu neuen Ufern grundlegend für die Gestaltung Deiner Zukunft ist. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Dir eine Veränderung gelingen kann.

Erfolgsgeschichten

Jeder von uns hat in seinem Leben bereits kleine und große Erfolgsgeschichten geschrieben. Das Bewusstsein über diese ist aber häufig nicht im Mindset verankert. Das beobachte ich regelmäßig, wenn ich in meinen Workshops nach erreichten Erfolgen in der Vergangenheit frage und keine oder kaum selbstbewusst vorgetragene Antworten erhalte.

Erfolge passieren

Tatsächlich ist vielmehr das Gegenteil der Fall. Junge Menschen in ihren 20ern und 30ern haben bereits eine lange Liste an Erfolgen gesammelt: die abgeschlossene Berufsausbildung, die Erlangung der Hochschulreife, der Führerschein oder der erste Urlaub ohne Eltern.

Welche Erfolge können Dich beflügeln? Pexels

Unbewusste Erfolge

Diese Erfolge haben sie von kleinen Kindern zu jungen Persönlichkeiten mit mehr oder minder ausgeprägten Stärken werden lassen. Leider fehlt vielen dieses Bewusstsein – wie meine Beobachtungen in den Workshops zeigen –, denn sonst könnte man mit Stolz und Freude diese Erfolge betrachten und zufrieden seinen Lebensweg weitergehen.

Erfolge bewusstmachen

Daher schätze ich die Initiative von der MEGA Bildungsstiftung besonders, da sie gute Geschichten über die Potenzialentfaltung verschiedener Personen aufzeigt und damit andere Menschen inspiriert. Mehr über diese Initiative kannst Du unter folgendem Link erfahren: https://www.story.one/wettbewerbe/MenschwasDUalleskannst

Setze Deinen Anker

Das Bewusstmachen von Erfolgsgeschichten kann ein wesentlicher Anker sein, um auch in einer so schweren Zeit, wie der jetzigen, den Glauben an Dich und Deine Stärken wiederzufinden. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Welche Erfolge können Dich beflügeln?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Die Inspiration für Millennials #62 gibt es am 5. März!

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller