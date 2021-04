Schwierige Situation? Mache es wie Nikola Bilyk

Inspiration für Millennials #66. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Welche Herausforderungen packst Du aktiv an?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, wie Du schwierige Situationen bewältigst. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du Herausforderungen auf Dauer gut meistern kannst.

Schwierige Situationen

Wir sind beinahe täglich mit schwierigen Situationen konfrontiert, sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld, wie beispielsweise in Beziehungen oder im Sport. Der österreichische Paradehandballer Nikola Bilyk, der 2020 mit seinem Verein THW Kiel deutscher Meister wurde, bezeichnet diese schwierigen Situationen als Herausforderungen.

Bloß ein Wortspiel?

Auch wenn die Veränderung des Wortes für viele nur eine Spielerei ist, so kann die Verwendung des Synonyms „Herausforderung“ bereits eine entscheidende Änderung des Mindsets bewirken. Eine schwierige Situation bremst die Motivation, während eine Herausforderung auffordert, eine außergewöhnliche Leistung zu erbringen.

Macht der Wiederholung

Die Änderung des Mindsets ist bereits eine gute Basis, um die Herausforderungen des Lebens gut zu meistern – ausreichend ist das aber nicht. Notwendig ist es auch, sich im Umgang mit bestimmten Situationen zu üben oder wie es Nikola ausdrückt: „Wenn Du bestimmte Herausforderungen immer wieder erlebst, dann lernst Du sie auch zu beherrschen.“

Nikola Bilyk imago/Eibner

Mache es wie Nikola Bilyk

Für den Aufbau dieser Kompetenz musst du lediglich die Herausforderungen in Deinem Leben annehmen. So lernst Du wie Nikola Bilyk durch die Macht der Wiederholung Deine Situationen gut zu bewältigen. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Welche Herausforderungen packst Du aktiv an?

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller