Europäische Klimapolitik: Strategien im Wettstreit

Die Konzepte im Green New Deal sind auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet, bestehende Interessenskonflikte bleiben aber ungelöst.

Eine europäische Strategie gibt die Konturen für die Ausgestaltung eines Politikbereiches während der kommenden Jahre vor. Dies geschieht in Form einer Mitteilung der Europäischen Kommission, worauf die Mitgliedstaaten (der Rat), das Europäische Parlament und die Zivilgesellschaft (öffentliche Konsultation) diese kommentieren und interpretieren. Dies alles mündet in einen konkreten Umsetzungsplan (Roadmap), worin die Kommission darstellt, in welchem Zeitraum sie die konkreten Umsetzungsinstrumente – etwa in Form von Vorschlägen für Richtlinien und Verordnungen – vorzulegen gedenkt.

Dies ist geübte Praxis und macht europäische Politik berechenbar und konsistent. Ein derartig umfangreiches Transformationsvorhaben, wie es der Green New Deal darstellt – dieser soll den Standort Europa ja zu einer klimagerechten, energieautarken, langfristig aufrechterhaltbaren Lebens- und Wirtschaftsweise führen – bedarf natürlich einzelner, spezifischer Strategien, um diesen Weg zu ebnen.