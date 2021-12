Auch Tote müssen warten

Drucken

Hauptbild • Kein großer Abschied: nur Körper hierhin, Urne dorthin. • Getty Images

Werde ich gefragt, was sich in der Bestattung geändert hat, seit Corona die Reise um die Welt angetreten hat, habe ich im ersten Moment oft keine Antwort. Erst langsam ist Corona in den Alltag der privaten Bestattungsunternehmen gesickert, in die Abschiedsfeiern mit Masken, Desinfektionsmitteln und Ellbogen. Trauernde haben Angst, einander zu umarmen.

Während die Medien überfüllt waren mit den Zahlen der Corona-Toten, war in der Bestattung zunächst alles ganz anders als erwartet: Stellen Sie sich vor, es ist 2020, Frühjahr, die Grenzen werden dichtgemacht, Masken, Abstände und Ausgangssperren verhandelt, und aus Italien erreichen uns Bilder von gestapelten Särgen. Wir haben uns auf einiges gefasst gemacht, hatten nun Schutzanzüge zu tragen, als müssten wir in den Weltraum fliegen, und dann kam der erste Lockdown, und plötzlich starb – niemand! Nicht weil Corona nicht gefährlich wäre, doch bei welchem Bestatter Verstorbene einkehren, hängt von vielen Dingen ab: ob sie zuvor etwas verfügt haben, denn manche planen ihren eigenen Abschied bereits im Vorfeld. Ob die Familie aus Graz ist, einen Bestatter von außerhalb beauftragt oder von den Bestattungsunternehmen in der Stadt bereits eines kennt. Ob die erste Nummer von einer Bestattung, die sie auf einem Informationsblatt sehen, eben eine andere ist.

In der Regel ist es die Nummer der öffentlichen Bestattung, und für lange Überlegungen ist in diesem Moment für jene, die gerade erst begreifen, dass sie jemanden verloren haben, keine Zeit. So kommt es, dass einige Bestatter in der Steiermark vor einem Problem standen: keine Verstorbenen durch Verkehrsunfälle, Operationen, Arbeitsunfälle – und wer findet die, die zu Hause verstorben sind, wenn man einander nicht besuchen darf? Aber waren es wirklich weniger Fälle? Weniger Tote?

So haben wir es wahrgenommen, aber in Wahrheit war nur weniger zu tun: keine Trauerfeiern, keine Beerdigungen, kein Totenmahl. Kein großer Abschied, nur Körper hierhin, Urne dorthin. Die Angst, einander zu umarmen und einander zu besuchen, hat dazu geführt, dass viele private Bestatter Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten. Dem Finanzamt kam das gewiss genauso befremdlich vor wie uns und wie vermutlich Ihnen jetzt. Danach hatte man für einen kurzen Zeitraum den Eindruck, es wäre alles beim Alten: der ominöse Plastiksack, der zuletzt durch die Medien geisterte, zum Beispiel.

In diese sogenannte Biohülle legen wir alle Verstorbenen, deren Todesursache wir nicht kennen. Nicht nur vor Corona-Infektionen, auch vor Hepatitis beispielsweise soll sie schützen, und zwar uns, all jene, die dann noch mit den Verstorbenen arbeiten, sie einkleiden und einsargen. Wobei sich, etwa ein Jahr nachdem die Pandemie losbrach, herausgestellt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, durch bereits Verstorbene an Corona zu erkranken, denkbar gering ist: Wir atmende Menschen sind das größere Risiko. Zu Tode gefürchtet wäre gerade in diesem Fall eben auch gestorben. Diese Biohülle ist gerade dann notwendig, wenn Beschau-Ärzte nicht sofort vor Ort sein können. Dass jene, die in diese Biohülle kommen, oft nackt sind, hat damit zu tun, dass Rettungskräfte und Notärzte sie von ihrer Kleidung befreien mussten.