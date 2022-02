Mein Urgroßvater, der Skinarr

Drucken

Hauptbild • Von der Baker Street in die Schweizer Alpen: Arthur Conan Doyle machte das Skifahren in England populär. • (c) Mary Evans / picturedesk.com

Der überraschende Fund eines 100 Jahre alten Paars Ski im Keller der Großmutter eröffnet ein neues Kapitel der Familiengeschichte. War der Urgroßvater ein Pionier auf zwei Brettern? Eine detektivische Annäherung an einen Massensport.

Alles begann damit, dass wir das Kellerabteil meiner Großmutter aufgrund eines Wasserschadens ausräumen mussten. Diese Anlässe laden dazu ein, Verdrängtes oder Vergessenes hervorzubringen. Wir fanden, nicht wirklich überraschend, allerhand Uhren: Armbanduhren, Wanduhren, Standuhren, Kuckucksuhren, alte Wecker und einige zeigerlose Exemplare, die irgendwann zur Reparatur in den Keller gelegt worden waren. Mein Opa war Uhrmacher, mein Vater sammelt Uhren, und auch ich bin immer pünktlich. Dass ich mich länger mit den zwei von Spinnweben benetzten Ski befassen würde, die verwahrlost in einer Ecke standen, hatte ich nicht erwartet, denn ich hasse Skifahren. Mir widerstreben Geschwindigkeit, Ausrüstung, Kälte, Lifte, einfach alles.

Es waren alte, klobige Ski mit geraden Kanten und einer Stahlbindung samt Metallblatt unter dem Schuh. Allerhand verrostete Federn und Spanner ließen mich rätseln, wie irgendwer in diese Bindung hatte passen, geschweige denn eine Abfahrt in Angriff hatte nehmen können. Als ich die schweren Bretter mit einiger Mühe nach oben trug, fragte ich meine Oma, ob es sich um Opas alte Ski handele und sie diese behalten wolle. Nicht dem Großvater hatten sie gehört, sagte sie, sondern ihrem Vater, der ein Skisportpionier gewesen sei. Später zeigte sie mir eine stark vergilbte Schwarz-Weiß-Fotografie, auf der mein Urgroßvater mit schiefem Hut zu sehen war. Er hielt zwei Ski, die denen aus dem Keller nicht unähnlich waren. Aus seinem Gesicht strömte eine Freude, die mich unmittelbar ansteckte. Neben ihm, so erfuhr ich, ist der große Carlo Barassi zu erkennen, eine Berühmtheit, wie mir meine Oma versicherte.

Ich wusste, dass die Familie meiner Großmutter aus Cortina d'Ampezzo stammt, und hätte mir denken können, dass sie in dieser, heute als Wintersportort bekannten Gemeinde in Venetien dem Skifahren nachgegangen war. Mich hatte es einfach nicht interessiert bis zu diesem Tag, an dem ich die alten Skibretter aus dem Keller schleppte. Das mystisch klingende Wort „Pionier“ tat das Übrige, damit ich mich weiter mit meinem Uropa befassen wollte, hatte ich doch mit großem Vergnügen unlängst über einen ganz anderen Skipionier gelesen, nämlich Arthur Conan Doyle, den Autor von „Sherlock Holmes“. Zu ihm hatte ich im Gegensatz zum Skifahren bereits seit meiner Kindheit eine große Bindung gefühlt (nicht aus Stahl, sondern aus detektivischer Begeisterung), und so erzählte ich wochenlang allen Freunden, dass Doyle den Skisport in die Schweiz gebracht hatte. Diese Behauptung kann man hie und da lesen, es ist eine dieser herrlichen Anekdoten, die das Leben verzaubern. Tatsächlich war Doyle ein Sportnarr und ließ von Radfahren, Boxen über Ballonfahrten sowie einer Mitgliedschaft in „Peter Pan“-Autor J. M. Barries legendärer Amateur-Cricketmannschaft, den „Allahakbarries“, nichts aus. Es entspricht auch der Wahrheit, dass der damals 34-Jährige, wie viele wohlhabende Briten, im März 1894 in Arosa auftauchte, um mit den Gebrüdern Branger, Sportartikelverkäufern und Ski-Enthusiasten, eine Skitour über den Furkapass zu unternehmen.