Wie das Wiener Lerchenfeld zu seinem Namen kam

Hauptbild • Mit der Wendung „Des is ka Lercherl“ wird ausgedrückt, dass etwas doch eine größere Sache sei als gedacht. • (c) Adam Jones / Danita Delimont / picturedesk

Heute gibt es in der Lerchenfelder Straße in Wien weder Lerchen noch ein Feld. Wann der erste Wiener auf die Idee kam, einen Singvogel in einen winzigen Bauer zu stecken und quasi als lebenden Musikautomaten an die Wand zu hängen, lässt sich nicht mehr feststellen. Vom alten und vom neuen Lerchenfeld.

Mein Vater, der als junger Mann im Chor der Salzburger Festspiele sang, legte Wert darauf, uns Kinder schon früh mit klassischer Musik vertraut zu machen. Zu meinen allerersten Musiktheatererlebnissen gehörte Mozarts „Zauberflöte“, die man seit jeher für besonders kindgerecht hält. Auf den ersten Blick erscheint dies einleuchtend. Bei der Auslegung der Handlung jedoch taten sich auch die Erwachsenen schwer, und so blieb ich als kleines Mädchen mit vielen Rätseln allein. Die für mich unbegreiflichste Figur war Papageno. War er wirklich halb Mensch, halb Vogel, wie Tamino meinte? Ein Fabelwesen, einen Vogelmenschen oder Vogelsänger, wie ich ihn genannt hätte, konnte ich mir vorstellen. Doch Papageno trug Käfige voller gefangener Vögel, um sie der Königin der Nacht zu bringen – hätte ein echter Vogelmensch seinesgleichen der Freiheit beraubt? War Vogelfänger etwa ein Beruf?

Es kam noch schlimmer, denn das Schicksal der Vögel wiederholte sich tatsächlich in dem einer jungen Frau, die entführt und gegen ihren Willen festgehalten wurde. Pamina wurde gefangen wie ein Vogel und auch als solcher bezeichnet.

Es sollte viele Jahre dauern, bis sich mir die Figur des Vogelfängers erschloss. Oft heißen die Straßen so wie die Orte, zu denen sie hinführen: Die Triester Straße weist Richtung Triest, die Brünner Straße nach Brünn, die Prager Straße nach Prag, und von Graz bis St. Pölten hat so mancher Ort seine Wiener Straße, die Richtung Hauptstadt führt. Die Lerchenfelder Straße aber hieß einst Kremser Straße. Und so wie die Straßen in langer Verlängerung irgendwann einmal nach Prag, Triest oder Krems führen, so können auch Bilder aus der Kindheit irgendwann einmal direkt in der Gegenwart ankommen: Papageno, der Vogelfänger, erklärte sich mir durch die Entdeckung des längst vergangenen und vergessenen Lerchenfelder Vogelmarktes. Hier wurden nicht Enten, Gänse und Hühner verkauft, sondern Singvögel, die man an den Hängen des Wienerwalds fing.

Heute gibt es in der Lerchenfelder Straße weder Lerchen noch ein Feld, also eine unverbaute Fläche. Wenn man in der Zeit zurückgeht, gewissermaßen bis zur Kremser Straße, die für das 14. Jahrhundert verbürgt ist, kommt man in ein Waldgebiet, in dem wohl schon Lerchen eingefangen wurden – einerseits um sie gebraten oder in Pasteten samt Eingeweiden und Knochen zu verspeisen, andererseits um sie als Gefangenenchor in den Stuben zu halten. Geblieben sind vier Vögel auf rotem Grund im Wappen von Altlerchenfeld und drei über einem Baum fliegend in jenem von Neulerchenfeld.