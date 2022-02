Die Gesellschaft ist gespalten? Macht nix!

Am Herd

Wir leben schließlich in einer Demokratie, die ist Spaltung gewöhnt, sie hält das aus und wir mit ihr.

Manche Standpunkte sind unversöhnlich. Zum Beispiel der des Klimawandelleugners, damals, auf dem Sommerfest, und meiner. Er erklärte mir unter blühendem Flieder und vor vollen Tellern, dass die Sonnenflecken schuld seien an den steigenden Temperaturen, dass der Wald in den Neunzigern schließlich auch nicht gestorben sei und er sich das Autofahren sicher nicht verbieten lasse. Ich konterte, dass die Wissenschaft da aber etwas anderes sagt, der saure Regen nicht von selber verschwunden ist und ich mit meinem Rad bitte auch gerne Platz hätte. Wir schieden unversöhnt.

Zweites Beispiel: Ein Impfgegner neulich. Er hat mir ein Mail geschrieben, es war höflich, was bei Impfgegnern selten ist, darum habe ich geantwortet. Er warnte vor Nebenwirkungen, ich vor der Krankheit. Er schickte mir Material der MFG, ich ihm Zitate von Christian Drosten. Am Ende schrieb er, Ärzte und Journalisten folgten eh alle einer Weisung und ich würde ja gar nicht selber glauben, was ich da schreibe. Da erklärte ich eine weitere Korrespondenz für sinnlos.