Ukraine: Als Russen in den Donbass kamen

Über die Gründung des Donezker Industriezentrums durch britische Ingenieure, die Zuwanderung der Russen und die Ursachen der russisch-ukrainischen Spannungen.

Mit acht Schiffen stach der der walisische Unternehmer John James Hughes 1870 von Großbritannien aus in See, mit ihm waren etwa hundert Bergleute und gut ausgebildete Metallarbeiter an Bord, dazu eine Unmenge von Maschinen und metallurgischen Ausrüstungsgegenständen. Der 55-jährige Waliser hatte einen potenten Auftraggeber: Zar AlexanderII. Er wünschte sich im südlichen Russland am Fluss Donez ein Stahlwerk. Russische Ingenieure hatten das Gebiet nördlich des Asowschen Meeres für geeignet befunden, es gab hier Eisenerz, Kohle und Wasser, freilich war die zaristische Regierung beim Errichten einer Fabrik gescheitert, es fehlte an Fachwissen über Bau und Betrieb.

Davon besaß Hughes genug. Er war der Direktor der Millwall Iron Works, eines Walzwerks in London, in dem er unter anderem Stahlpanzerungen für Kriegsschiffe und Geschützlafetten für schwere Kanonen entwarf. Eben das war der Grund, warum die Russen sich an ihn wandten. Im Krim-Krieg hatten sich ihre Schwächen offenbart: Ihre stolzen Festungen wie Sewastopol hatten sich beim Stellungskrieg als nicht widerstandsfähig genug erwiesen. Ironischerweise wandte man sich nach dem verlorenen Krieg an eine Feindnation, die Briten. Kein Geringerer als General Eduard Totleben, ein Held der russischen Armee, führte die Verhandlungen mit Hughes. Er erhielt die Konzession zur Errichtung von Metallwerken.