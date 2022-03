Herr Lehrer, erzählen Sie vom Krieg

Drucken

Unser Autor berichtet aus dem Schulalltag: Die Angst vor einem Krieg, der nach Österreich kommt, sieht er kaum – für die Kinder ist die Gefahr durch Nuklearwaffen eher ein Thema.

Die Pferde! Wenn die Russen kommen, muss ich die Pferde in Sicherheit bringen! Weil die werden sonst mitgenommen und womöglich geschlachtet!“ Wer mit Kindern den Ukraine-Krieg erarbeitet, erfährt viel – am meisten über die kindliche Psyche. „Die Russen lieben Pferde – aber sie essen sie auch!“, weiß meine Schülerin, eine 13-jährige begabte Turnierreiterin. Bei den größeren Kindern, zwei Klassen darüber, sind die Themen schon weniger unorthodox. Hier stehen Fragen nach Waffengattungen, Einheiten, militärischen Möglichkeiten und den Chancen der Verteidiger im Vordergrund. „Kann man die Russen nicht mit Scharfschützen aufhalten? Auf den Hochhausdächern?“ „Wie weit kann man damit schießen?“ Eine Stunde über den Ukraine-Krieg ist auch eine Debatte über in Österreich schon fast Exotisches: Waffen.

„Was ist überhaupt Artillerie?“ Das fragt ein 16-Jähriger. Was sind diese Streubomben, von denen die Kinder gehört haben? Ich erzähle den Kindern, was ich selbst weiß, und suche parallel das Netz nach den Wörtern SSG-69 und der Funktion von Streubomben ab. Umgehend bestraft mich der Algorithmus des Schulservers mit einer Suchverweigerung: Bei der vermeintlichen Suche nach sexualisierten Inhalten sowie Waffen geht es nicht weiter. Waffen sind etwas sehr Fremdes geworden im Unterricht. Freilich: „Kriege gehören ins Museum“, so steht es pointiert am Eingang des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien. Wenn er aber doch da ist, der Krieg. Was dann? Welche inhaltliche Färbung kann meine inhaltliche Erarbeitung haben? Im Beispiel oben haben die Kinder die Richtung vorgegeben. Ich kann natürlich auch etwas über zu Tode verängstigte Kinder in den U-Bahnschächten von Kiew erzählen. Mache ich aber nur kurz. Weil es eine Opferperspektive ist. Und eine solche ist nur begrenzt handlungsermächtigend. Geschichte sollte weiterfragen. Was kann man im jeweiligen historischen Kontext machen? Oder im Falle der Ukraine: Welche Möglichkeiten habe ich, positiv einzugreifen? Im kleinen Mikrokosmos bei mir? Vom Spendensammeln über Mut-Briefe bis zu der in der Klasse befestigten ukrainischen Fahne. Wie kann im Großen gehandelt werden? Sind die Geldspenden, zu denen dauernd geraten wird, wirklich die einzige Möglichkeit? Die Kinder haben einen irrsinnigen Drang, selbst etwas zu tun, visualisiert zu helfen. Was wird in der Ukraine gebraucht? Wo in der Schule sammeln wir Medikamente, Essen und andere Hilfsgüter? Wer fährt an die Grenze?

Wir vermessen die Welt mit ihren Möglichkeiten in der Vergangenheit, aber ebenso in der Gegenwart – auch das kann der Geschichtsunterricht tun! Die kindliche Angst vor einem Krieg, der nach Österreich kommt, von der in einer neuen Lehrerhandreichung die Rede ist, sehe ich in der Praxis kaum. Wenn, dann ist die Gefahr des möglichen Einsatzes von Nuklearwaffen für die Kinder ein Thema. Es beruhigt die Kinder etwas, von mir zu erfahren, dass es zwei Generationen vor ihrer Zeit möglich war, mit der realen Gefahr eines Atomkrieges zu leben, zu arbeiten, zu lieben und Kinder zu bekommen. Ich erzähle den Kindern von meinen Erfahrungen in der DDR, von den Grenzkontrollen dieser Zeit, der damals noch existierenden Berliner Mauer und von amerikanischen Besatzungspanzern in Bayern. Und davon, wie während des Jugoslawien-Kriegs 1991 ein kampfbereiter Panzer ganz dicht an mir vorbeifuhr. Und auch von meiner würgenden Angst damals. Es ist interessiert ruhig in der Klasse, weil das Erzählte authentisch ist. Aus der Lehrerhandreichung für Geschichtslehrer zitiere ich nicht. Was Streubomben sind und warum diese zu Recht verboten sind, steht ohnehin nicht drinnen. Auch sonst erfährt man wenig Neues: dass die Sowjetunion 1991 untergegangen ist, dass die Ukraine einer der Nachfolgestaaten ist, der mit wirtschaftlichen Problemen kämpft. Das sollte auch so bekannt sein, meint man. Und es wird auf die schulpsychologischen Beratungsstellen verwiesen. Kaum ein Lehrer hat je eine Schulpsychologin in echt gesehen, so – unauffällig – ist deren Arbeit. Und just im Ukraine-Krieg fungieren sie als Traumata-Bewältigerinnen? Ich lege die Handreichung mit den vielen Links beiseite und befrage Dr. Google. Das hilft mehr als die Handreichung, bringt insgesamt aber wenig Erhellendes. Es sind immer dieselben zerbombten Gebäude und dieselben drei ausgebrannten Wracks, die ich finde. Ob man denn Videos im Netz trauen darf, fragt mich einer meiner intelligentesten Schüler, dem das Video, in dem ein Panzer anscheinend grundlos einen zivilen Pkw niederfährt, als wäre er eine Coladose, zu glatt, zu inszeniert vorkommt. Ich erinnere mich an den Irak-Krieg („Desert Storm“, 1991), als immer derselbe Marschflugkörper durch den Schornstein eines Gebäudes fuhr und dann im Inneren explodierte. „Surgical Strikes“ nannte der ältere Bush das damals.

Es war die Chimäre vom sauberen Krieg, der die Zivilbevölkerung außen vor ließ. Und es war gelogen. Hitler hatte ausnahmsweise recht, wenn er über die von ihm verursachte Katastrophe des modernen Kriegs bereits 1945 sagte: „In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten.“

Heute wissen wir das nur zu gut. 1991 war es noch unerhört. So unerhört, dass man es noch parodieren konnte – in „Wag the Dog“ zum Beispiel. Dustin Hoffmann und Robert De Niro zeigten 1997, wie die Inszenierung eines Kriegs funktioniert. Der Film sollte historisches Pflichtmaterial sein – leider ist er bei uns eher unbekannt. Unbekannt ist meinen älteren Schülern auch, dass es eine Sowjetunion gab, was der Kommunismus genau war, was es mit dem Eisernen Vorhang auf sich hatte, und warum die Mauer fiel. Sie wissen es nicht, weil sie es in der Unterstufe nicht gelernt haben. Das Erkennen dieses Defizits mag der mir eigenen Mikroperspektive entstammen, das periodische Wiederkehren dieses Phänomens spricht aber evident für ein Muster, für das es mehrere Ursachen zu geben scheint.

Ein ganz und gar unsinniger Lehrplan etwa. Was war passiert? Die alte Paukerschule war ab den späten 1980er-Jahren gründlich in Verruf geraten, die oft überbordende Unsinnigkeit, die Kinder Hunderte Jahreszahlen auswendig lernen zu lassen, wurde zu Recht infrage gestellt. Die (teilweise in der gymnasialen Unterstufe heute immer noch beliebte) Praxis, den Kids die Herrschaftszeiten der Babenbergerherzöge zum Auswendiglernen reinzusemmeln, verbunden mit altbackenen didaktischen Zugängen („Wir schlagen das Buch auf Seite 84 auf und lesen Kapitel 3b und 4!“), sorgte dafür, dass Geschichte als Fach selten auf den vorderen Plätzen der schulischen Beliebtheitsskala zu finden war.

Der letzte Lehrplan ist der schlimmste

Daher waren Neuerungen notwendig. Und man drehte an der einzigen Schraube, bei der dies schnell und einfach möglich war, und setzte den überrumpelten Geschichtslehrern schnell hintereinander mehrere neue Lehrpläne vor, von denen der letzte und schlimmste in seiner aktuellen Fassung Gültigkeit hat. Diesen Lehrplan legte man gestalterisch in die bewährten Hände einiger Universitätslehrer. Und diese gingen mit ihrem Methodenrepertoire ans Werk – ohne Kompromisse. Was dem Naturwissenschaftler das Experiment ist, das ist dem Gesellschafts- und sogenannten Geisteswissenschaftler der fundierte Vergleich. In historisch nicht verbundenen thematischen Feldern („Modulen“) sollen die Schüler empirische Vergleiche anstellen. Etwa indem sie „historische Alltagswelten in Demokratie und Diktatur vergleichen“. Oder „unterschiedliche Konzeptionen Europas thematisieren und kritisch hinterfragen“. Ganz viel ist im Geschichtslehrplan auch immer von der „Dekonstruktion“ die Rede. Ständig werden historische Sachverhalte konstruktivistisch bewertet, zerlegt, neu zusammengebaut und beliebig verändert.

Wenn die Kids das machen, dann führt das anscheinend dazu, dass sie „Kompetenzen“ erlangen. Oder wie sich der durchschnittliche Universitätslehrer halt Unterricht so denkt. Das fertige Lehrplankonstrukt wurde denen, die es betraf, erst mitgeteilt, als der Lehrplan bereits in Kraft war. Etliche Lehrer verließen entsetzt die Informationsveranstaltungen, wohl wissend, dass das schöne universitär erdachte Konzept in der Unterstufe weder praktikabel noch realistisch umsetzbar war. Die „Kompetenzen“, die man haben muss, um so wissenschaftsaffin zu arbeiten, bringen nicht einmal Studierende am Ende des Studiums zur Gänze mit, 14-jährige Schüler sind damit erkennbar überfordert. Abgesehen vom Skandal, dass die Weltsicht des Dekonstruktivismus nicht als das vorgestellt wurde, was sie ist: eine spekulative, linksliberale Strömung. Nein. Relativ ungeniert wurde sie als funktionale DNA in den Lehrplan Geschichte integriert.

Und so werden „Module“, die oft wenig miteinander zu tun haben, verglichen, zerlegt, neu zusammengesetzt. Von Jahreszahlen und Faktenwissen ist nicht mehr die Rede. Die brauchen wir aber in Geschichte immer noch (solange es nicht ins Absurde abgleitet, wie bei den Babenbergerherzögen). Nicht weil man sie nicht auf Wikipedia schneller fände, sondern weil sie Bojen sind, Landkarten in das unentdeckte Land der Vergangenheit. Sie geben Halt und Orientierung. Denn das ist Geschichtsunterricht wirklich: eine Zeitreise. Geschichtslehrer sollten wieder den Mut haben, eine große Erzählung zu formulieren. In Bildern zu reden. Es sind immer einzelne Bilder, die Geschichte prägen, wissen die Historiker. Das trifft für die Schlacht von Iwojima genauso zu wie für das schreiende Kind, das nackt und voller Angst aus einem gerade von der US-Airforce bombardierten Dorf in Vietnam flieht. Oder für die Ilias. Oder für Hitlers Verleihung von Eisernen Kreuzen an Minderjährige im April 1945. Und vielleicht einmal für Selenskij im grünen T-Shirt. Aber das wissen wir noch nicht.

Ein weiterer Punkt, warum Geschichtswissen über die Jahre des Kalten Kriegs und danach bei Jugendlichen nur rudimentär vorhanden ist, verdanken wir einer schlichten Erkenntnis: Es geht sich nicht aus. Lehrer, die glauben, sie müssten „den Stoff durchbringen“, gibt es immer noch. Sie orientieren sich an den Schulbüchern, die als Taktvorgabe des Lehrplanes fungieren. Und die Schulbuchautoren müssen die theorielastigen, konstruktivistischen Vorgaben der Lehrplangestalter umsetzen, aber dem Geschichtslehrer auch inhaltlich Praktikables liefern. Als Hindernis beim Fortschreiten auf der Zeitleiste erweist sich zudem die Beschäftigung mit den Jahren 1933 bis 1945. Was grundsätzlich nichts Schlechtes ist, wurde doch bis in die Waldheim-Jahre über die NS-Zeit in Österreich vielfach laut geschwiegen. Auch und gerade in den Schulen. Das hat sich nun ins Gegenteil verkehrt. Mittlerweile mäandert der Geschichtsunterricht um diese Zeit herum wie um ein schwarzes Loch und saugt einen Großteil des bescheidenen Zeitbudgets auf. Was die Beschäftigung mit dem NS-Thema für mich so unerquicklich macht, ist der überbreite Raum, den die Opferperspektive einnimmt. Nicht weil die Beschäftigung mit den Opfern der NS-Verbrechen nicht wichtig wäre, sondern aus didaktischen Gründen. Ähnlich wie beim Kind in der Kiewer Metro ist es eine endliche Erzählung. Sie führt in die Betroffenheit. Und von dort gibt es meist kein Entkommen, das wird Ihnen jeder gute systemische Therapeut gern bestätigen. Natürlich könnte man aus dieser Betroffenheit heraus Sophie-Scholl-Bäume setzen oder eine Ausstellung in der Schule kuratieren, die den lokalen Widerstand würdigt. Selten hat der Geschichtsunterricht aber so viel Esprit. Wir sehen die Bilder von Auschwitz und sind betroffen. Wir fahren im Rahmen des Geschichtsunterrichts nach Mauthausen – und sind betroffen. Leider sind wir meist nur betroffen.

Und so endet der Geschichtsunterricht – wenngleich aus anderen Gründen als früher – nur wenig später als vor 50 Jahren. Statt bis 1938 schaffen wir es bis 1945, mit Glück bis zum Staatsvertrag. Selten weiter. Vorwissen darüber, warum der junge Staatschef der Ukraine und sein Volk um ihr Leben fürchten müssen, gibt es kaum. Man sollte auch nicht darauf hoffen. Jene Kids, die sich noch mit Geschichte beschäftigen, gehen oft lieber der Frage nach, ob an der „Flat Earth Theory“ nicht doch etwas dran ist, oder ob die Amerikaner wirklich auf dem Mond waren. Es bleibt also am Geschichtslehrer hängen. Und das bringt uns dazu, was Geschichtsunterricht sein soll: wie oben skizziert, eine Zeitreise. Präsentiert als „große Erzählung“ (ein Begriff, den der Konstruktivismus gründlich denunziert hat).

Folgerichtig sind gute Geschichtslehrer immer gute Erzähler. Vergessen Sie, was man Ihnen über Aufmerksamkeitsspannen erzählt hat! Gute Lehrer breiten die Welt der „Ilias“ eine halbe Stunde vor den Kindern aus. Ohne Medien, nur mit der Macht des Wortes. Sie verwenden den Rest der Stunde für obskure Interventionen – etwa die Kurzfassung des eben Erzählten mit groben Fehlern (Raumschiff statt Holzpferd; Selenskyj statt Achilles?). Sie vergraben mit den Schülern eine Zeitkapsel auf dem Schulgelände, gehen mit der Metallsonde auf Schatzsuche (was in der Grazer Innenstadt schwerer ist als bei einer Schule am oberösterreichischen Limes) oder, wenn sie weniger Zeit haben: Sie verwenden ein Bild aus der Geschichte und lassen die Schüler den zeitlichen und örtlichen Rahmen erraten.

Vergleiche sind oft deplatziert

Was wir im Geschichtsunterricht immer weniger schaffen, sind Querverbindungen, jene Anker im Gehirn, die hinter der Idee der „Module“ im aktuellen Chaoslehrplan Geschichte gestanden sein mögen. Auch wenn der Vergleich aller möglichen und unmöglichen gegenwärtigen Lebenslagen (Corona!) mit der NS-Zeit häufig deplatziert ist und wenig Geschichtswissen verrät, so schreit die aktuelle Lage geradezu danach, einen genaueren Blick auf die Appeasement-Politik der 1930er-Jahre zu werfen. Die Schüler würden verstehen, dass Diktatoren in der Menschheitsgeschichte nie mit Zugeständnissen aufgehalten wurden, sondern mit Waffen (oder Attentaten). Und sie würden verstehen, dass der Preis für unsere Freiheit höher sein könnte als die Wahlen, an denen wir uns alle paar Jahre beteiligen. Spätestens seit „Asterix“ wissen wir alle: „Si vis pacem, para bellum.“ Wir haben es in den vergangenen 30 Jahren aus den Augen verloren. Diesen Luxus werden wir uns wohl nicht mehr länger leisten können. ■

Hannes Eichsteininger Geboren 1971 in Ried im Innkreis. Studium der Geschichte in Salzburg. Schulbuchautor, Erwachsenenbildner, Referent für Bibeln, Experte für theologische Frühdrucke des 16. Jahrhunderts. Er schreibt zu pädagogischen und historischen Themen und macht Medienarbeit mit Jugendlichen. Zuletzt erschienen: „Lehrer werden in Österreich“ (Epubli Verlag, Berlin).

