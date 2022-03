Vorderhainbach: Wie viele Bäume machen einen Wald?

Von Hölzern und anderen Flüssigkeiten: forstliche Irrfahrten im magistratischen Dickicht.

Kürzlich begab es sich, dass in Vorderhainbach, tief in der Penzinger Peripherie, ein mächtiges Sägen anhub. Anrainer, alarmiert durch den Lärm auf einem Privatstück Wienerwald, suchten Rat, ob in dieser Sache alles rechtens sei, unter anderem auch bei mir.

Meine Nachfrage bei der für Baumschutz zuständigen MA 42 (Stadtgartenamt) förderte promptest die Erkenntnis zutage, dass bezüglich Baumschutz in besagtem Fall alles seine Richtigkeit habe, allerdings unterliege nur ein Teil jenes Waldgrundstücks dem Baumschutz-, der Rest dem Forstgesetz. Näheres sei wohl bei der MA 49, dem Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, zu erfahren. Dort freilich wollte man von solcherlei nicht das Geringste wissen, und also ward ich abermals weitergereicht, diesmal an eine Stelle, an der ich forstliche Expertise gewiss nicht zuallererst gesucht hätte: bei der Wasserrechtsbehörde nämlich, kurz MA 58.